Минимальная зарплата в Казахстане может вырасти почти вдвое

В Казахстане рассматривают возможность существенного повышения минимальной заработной платы. Власти заявляют о планах довести ее до 150 тысяч тенге, однако сроки реализации инициативы пока остаются открытыми и зависят от состояния бюджета, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
О возможном пересмотре базового показателя сообщил первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин. По его словам, вопрос уже находится в повестке правительства и рассматривается в рамках более широкой экономической политики.
Фактически речь идет о возможном увеличении минимальной зарплаты почти в два раза, что стало бы одним из наиболее заметных изменений в доходной политике последних лет.
Как пояснил представитель Министерство национальной экономики Республики Казахстан, в международной практике минимальная заработная плата часто составляет около 50% от медианного дохода населения.
Исходя из этих подходов, в стране обсуждается ориентир в 150 тысяч тенге как потенциальный уровень МЗП. Такой расчет, по словам чиновников, позволяет приблизить социальные стандарты к более сбалансированной модели оплаты труда и снизить разрыв между низко- и среднеоплачиваемыми категориями работников.
Несмотря на обсуждение конкретной цифры, точные сроки повышения минимальной заработной платы пока не определены. В правительстве подчеркивают, что реализация инициативы напрямую зависит от финансовых возможностей бюджета и общей экономической ситуации.
По словам Азамат Амрин, решение будет приниматься после оценки поступлений в государственную казну и динамики экономических показателей. Если текущие тенденции сохранятся, у государства может появиться ресурс для повышения МЗП, однако окончательное решение пока не принято.
Власти отмечают, что увеличение минимальной зарплаты — это не только социальная мера, но и серьезная нагрузка на бюджет и бизнес-сектор.
Рост МЗП автоматически влияет на:
Поэтому, как подчеркивается в экономическом блоке, любые изменения будут происходить постепенно и с учетом баланса между социальной поддержкой населения и устойчивостью экономики.
Вопрос повышения минимальной заработной платы традиционно вызывает высокий общественный интерес. Для части граждан МЗП является ориентиром при формировании заработков в низкооплачиваемых сферах.
Экономисты отмечают, что повышение до 150 тысяч тенге могло бы:
В то же время эксперты также предупреждают о возможном росте цен и адаптации бизнеса к новым условиям оплаты труда.
На данный момент инициатива находится на стадии обсуждения. Власти обещают вернуться к вопросу после анализа бюджетных поступлений и макроэкономической ситуации.
Таким образом, возможное повышение минимальной заработной платы до 150 тысяч тенге остается одним из ключевых социально-экономических сценариев, который может быть реализован в среднесрочной перспективе.
