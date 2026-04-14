Минимальная зарплата в Казахстане может вырасти почти вдвое

В Казахстане рассматривают возможность существенного повышения минимальной заработной платы. Власти заявляют о планах довести ее до 150 тысяч тенге, однако сроки реализации инициативы пока остаются открытыми и зависят от состояния бюджета, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

В Казахстане на уровне государственных органов обсуждается повышение минимальной заработной платы до 150 тысяч тенге. Сейчас ее размер составляет 85 тысяч тенге.

О возможном пересмотре базового показателя сообщил первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин. По его словам, вопрос уже находится в повестке правительства и рассматривается в рамках более широкой экономической политики.

Фактически речь идет о возможном увеличении минимальной зарплаты почти в два раза, что стало бы одним из наиболее заметных изменений в доходной политике последних лет.

Экономическая логика: привязка к медианной зарплате

Как пояснил представитель Министерство национальной экономики Республики Казахстан, в международной практике минимальная заработная плата часто составляет около 50% от медианного дохода населения.

Исходя из этих подходов, в стране обсуждается ориентир в 150 тысяч тенге как потенциальный уровень МЗП. Такой расчет, по словам чиновников, позволяет приблизить социальные стандарты к более сбалансированной модели оплаты труда и снизить разрыв между низко- и среднеоплачиваемыми категориями работников.

Когда ждать повышения: сроки остаются неопределенными

Несмотря на обсуждение конкретной цифры, точные сроки повышения минимальной заработной платы пока не определены. В правительстве подчеркивают, что реализация инициативы напрямую зависит от финансовых возможностей бюджета и общей экономической ситуации.

По словам Азамат Амрин, решение будет приниматься после оценки поступлений в государственную казну и динамики экономических показателей. Если текущие тенденции сохранятся, у государства может появиться ресурс для повышения МЗП, однако окончательное решение пока не принято.

Бюджетный фактор и экономические риски

Власти отмечают, что увеличение минимальной зарплаты — это не только социальная мера, но и серьезная нагрузка на бюджет и бизнес-сектор.

Рост МЗП автоматически влияет на:

фонд оплаты труда в государственном секторе

расходы квазигосударственных компаний

обязательства работодателей в частном секторе

Поэтому, как подчеркивается в экономическом блоке, любые изменения будут происходить постепенно и с учетом баланса между социальной поддержкой населения и устойчивостью экономики.

Социальный эффект: ожидания населения растут

Вопрос повышения минимальной заработной платы традиционно вызывает высокий общественный интерес. Для части граждан МЗП является ориентиром при формировании заработков в низкооплачиваемых сферах.

Экономисты отмечают, что повышение до 150 тысяч тенге могло бы:

снизить уровень бедности среди работающего населения

повысить покупательную способность

стимулировать внутренний спрос

В то же время эксперты также предупреждают о возможном росте цен и адаптации бизнеса к новым условиям оплаты труда.

Что дальше: решение ожидается в ближайшие периоды

На данный момент инициатива находится на стадии обсуждения. Власти обещают вернуться к вопросу после анализа бюджетных поступлений и макроэкономической ситуации.

Таким образом, возможное повышение минимальной заработной платы до 150 тысяч тенге остается одним из ключевых социально-экономических сценариев, который может быть реализован в среднесрочной перспективе.