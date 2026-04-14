С 8 мая в Казахстане официально взлетят цены на ввезенные авто

В Казахстане с 8 мая 2026 года вступят в силу новые правила расчёта утильсбора, которые резко увеличат стоимость автомобилей, импортируемых из России и Беларуси, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.
В Казахстане официально определена дата вступления в силу обновлённой методики расчёта утилизационного платежа на автомобили. Согласно приказу министра экологии, который был подписан 3 апреля 2026 года и опубликован 6 апреля, новые ставки начнут действовать через 30 календарных дней после размещения документа в открытом доступе.
Таким образом, изменения вступят в силу с 8 мая 2026 года. При этом 7 мая не учитывается в расчётах, поскольку является праздничным выходным днём.
Речь идёт о пересмотре ставок утильсбора для транспортных средств, импортируемых в Казахстан в готовом виде, в первую очередь — из России и Беларуси.
Наиболее ощутимое подорожание ожидает автомобили, которые поставляются на казахстанский рынок из стран Евразийского экономического союза.
Так, по предварительным расчётам, утильсбор на популярные модели Lada может вырасти в десятки раз. В отдельных случаях речь идёт о росте почти в 38,8 раза по сравнению с текущими ставками.
В денежном выражении новый утильплатёж может достигать порядка 29 410 000 тенге за отдельные модели, что в итоге делает итоговую стоимость автомобиля в Казахстане почти в шесть раз выше его цены на внутреннем рынке страны производства.
Фактически это означает, что даже бюджетные автомобили, которые ранее считались наиболее доступными для казахстанских покупателей, могут резко перейти в категорию премиального сегмента.
Обновлённая методика расчёта утильсбора распространяется на транспортные средства, ввозимые в Казахстан в готовом виде. Наибольший эффект при этом ожидается именно по машинам, произведённым в Russia и Belarus.
Причина заключается в структуре импорта: именно эти страны традиционно поставляют в Казахстан значительный объём доступных по цене автомобилей, ориентированных на массовый рынок.
После вступления новых правил в силу ценовое преимущество таких машин может существенно сократиться или вовсе исчезнуть.
Эксперты ожидают, что после 8 мая ситуация на автомобильном рынке Казахстана может измениться сразу по нескольким направлениям.
Во-первых, возможен резкий рост цен на новые автомобили, импортируемые из России и Беларуси, поскольку утильсбор напрямую включается в конечную стоимость для покупателя.
Во-вторых, дилеры могут начать пересматривать ассортимент поставок, сокращая объёмы ввоза наиболее «дорогих в утильсборе» моделей.
В-третьих, часть спроса может сместиться в сторону альтернативных рынков, включая автомобили из других стран, где структура сборов и пошлин отличается.
Для потребителей это означает фактическое сокращение доступного сегмента недорогих автомобилей.
Модели, которые ранее считались «бюджетными», после пересмотра ставок могут заметно подорожать и выйти за рамки привычного ценового диапазона.
В результате потенциальные покупатели, планирующие приобретение автомобиля в ближайшие месяцы, могут оказаться перед выбором: ускорить покупку до вступления новых правил или пересматривать бюджет.
С 8 мая 2026 года автомобильный рынок Казахстана ожидают серьёзные изменения, связанные с резким пересмотром утильсбора. Наибольшее влияние это окажет на машины из России и Беларуси, включая массовые модели, такие как Lada, стоимость которых может увеличиться в несколько раз.
