С 8 мая в Казахстане официально взлетят цены на ввезенные авто

В Казахстане с 8 мая 2026 года вступят в силу новые правила расчёта утильсбора, которые резко увеличат стоимость автомобилей, импортируемых из России и Беларуси, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Новые правила утильсбора: что изменится с мая

В Казахстане официально определена дата вступления в силу обновлённой методики расчёта утилизационного платежа на автомобили. Согласно приказу министра экологии, который был подписан 3 апреля 2026 года и опубликован 6 апреля, новые ставки начнут действовать через 30 календарных дней после размещения документа в открытом доступе.

Таким образом, изменения вступят в силу с 8 мая 2026 года. При этом 7 мая не учитывается в расчётах, поскольку является праздничным выходным днём.

Речь идёт о пересмотре ставок утильсбора для транспортных средств, импортируемых в Казахстан в готовом виде, в первую очередь — из России и Беларуси.

Насколько вырастут цены на автомобили

Наиболее ощутимое подорожание ожидает автомобили, которые поставляются на казахстанский рынок из стран Евразийского экономического союза.

Так, по предварительным расчётам, утильсбор на популярные модели Lada может вырасти в десятки раз. В отдельных случаях речь идёт о росте почти в 38,8 раза по сравнению с текущими ставками.

В денежном выражении новый утильплатёж может достигать порядка 29 410 000 тенге за отдельные модели, что в итоге делает итоговую стоимость автомобиля в Казахстане почти в шесть раз выше его цены на внутреннем рынке страны производства.

Фактически это означает, что даже бюджетные автомобили, которые ранее считались наиболее доступными для казахстанских покупателей, могут резко перейти в категорию премиального сегмента.

Почему изменения затрагивают именно российские и белорусские автомобили

Обновлённая методика расчёта утильсбора распространяется на транспортные средства, ввозимые в Казахстан в готовом виде. Наибольший эффект при этом ожидается именно по машинам, произведённым в Russia и Belarus.

Причина заключается в структуре импорта: именно эти страны традиционно поставляют в Казахстан значительный объём доступных по цене автомобилей, ориентированных на массовый рынок.

После вступления новых правил в силу ценовое преимущество таких машин может существенно сократиться или вовсе исчезнуть.

Как рынок автомобилей в Казахстане может отреагировать

Эксперты ожидают, что после 8 мая ситуация на автомобильном рынке Казахстана может измениться сразу по нескольким направлениям.

Во-первых, возможен резкий рост цен на новые автомобили, импортируемые из России и Беларуси, поскольку утильсбор напрямую включается в конечную стоимость для покупателя.

Во-вторых, дилеры могут начать пересматривать ассортимент поставок, сокращая объёмы ввоза наиболее «дорогих в утильсборе» моделей.

В-третьих, часть спроса может сместиться в сторону альтернативных рынков, включая автомобили из других стран, где структура сборов и пошлин отличается.

Что это значит для покупателей

Для потребителей это означает фактическое сокращение доступного сегмента недорогих автомобилей.

Модели, которые ранее считались «бюджетными», после пересмотра ставок могут заметно подорожать и выйти за рамки привычного ценового диапазона.

В результате потенциальные покупатели, планирующие приобретение автомобиля в ближайшие месяцы, могут оказаться перед выбором: ускорить покупку до вступления новых правил или пересматривать бюджет.

Итог

С 8 мая 2026 года автомобильный рынок Казахстана ожидают серьёзные изменения, связанные с резким пересмотром утильсбора. Наибольшее влияние это окажет на машины из России и Беларуси, включая массовые модели, такие как Lada, стоимость которых может увеличиться в несколько раз.