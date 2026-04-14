Уволенный за прогул казахстанец заставил компанию заплатить миллионы

Суд Актобе признал незаконным увольнение оператора подземного ремонта скважин и обязал работодателя выплатить сотруднику более 2,5 млн тенге за ошибки в оформлении документов, сообщает Lada.kz.

Суть трудового спора

По информации Телеграм-канала судов Актюбинской области, бывший сотрудник одного из местных ТОО обратился с иском против предприятия, требуя отменить приказ об увольнении и восстановить его в должности. Причиной расторжения договора со стороны компании стало «отсутствие на рабочем месте». Однако работник настаивал: процедура увольнения прошла с грубыми нарушениями Трудового кодекса РК.

Почему суд встал на сторону работника

В ходе разбирательства выяснилось, что работодатель пренебрег обязательными юридическими процедурами. Основными аргументами в пользу истца стали:

Отсутствие объяснительных: Работодатель не истребовал у сотрудника письменное объяснение причин отсутствия перед наложением взыскания.

Нарушение документооборота: Оформление приказа не соответствовало установленным нормам закона.

Согласно законодательству, даже если факт прогула имел место, несоблюдение порядка дисциплинарного взыскания делает увольнение нелегитимным.

Финансовые последствия и решение суда

Суд удовлетворил требования истца частично, постановив восстановить его в прежней должности оператора. С компании в пользу незаконно уволенного взысканы внушительные суммы:

За вынужденный прогул: 2 579 976 тенге.

Моральный вред: 100 000 тенге.

Судебные расходы: Полное возмещение.

По закону, часть решения, касающаяся восстановления на рабочем месте и выплаты зарплаты за первые три месяца, подлежала немедленному исполнению.

На данный момент судебный акт уже вступил в законную силу, так как компания не стала подавать апелляцию. Этот случай в очередной раз напоминает бизнесу о критической важности соблюдения процедур кадрового делопроизводства.