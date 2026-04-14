Температура воды в Каспийском море
14.04.2026, 18:05

Уволенный за прогул казахстанец заставил компанию заплатить миллионы

Новости Казахстана 0 382

Суд Актобе признал незаконным увольнение оператора подземного ремонта скважин и обязал работодателя выплатить сотруднику более 2,5 млн тенге за ошибки в оформлении документов, сообщает Lada.kz. 

Фото: kaz.caravan.kz

Суть трудового спора

По информации Телеграм-канала судов Актюбинской области, бывший сотрудник одного из местных ТОО обратился с иском против предприятия, требуя отменить приказ об увольнении и восстановить его в должности. Причиной расторжения договора со стороны компании стало «отсутствие на рабочем месте». Однако работник настаивал: процедура увольнения прошла с грубыми нарушениями Трудового кодекса РК.

Почему суд встал на сторону работника

В ходе разбирательства выяснилось, что работодатель пренебрег обязательными юридическими процедурами. Основными аргументами в пользу истца стали:

  • Отсутствие объяснительных: Работодатель не истребовал у сотрудника письменное объяснение причин отсутствия перед наложением взыскания.

  • Нарушение документооборота: Оформление приказа не соответствовало установленным нормам закона.

Согласно законодательству, даже если факт прогула имел место, несоблюдение порядка дисциплинарного взыскания делает увольнение нелегитимным.

Финансовые последствия и решение суда

Суд удовлетворил требования истца частично, постановив восстановить его в прежней должности оператора. С компании в пользу незаконно уволенного взысканы внушительные суммы:

  • За вынужденный прогул: 2 579 976 тенге.

  • Моральный вред: 100 000 тенге.

  • Судебные расходы: Полное возмещение.

По закону, часть решения, касающаяся восстановления на рабочем месте и выплаты зарплаты за первые три месяца, подлежала немедленному исполнению.

На данный момент судебный акт уже вступил в законную силу, так как компания не стала подавать апелляцию. Этот случай в очередной раз напоминает бизнесу о критической важности соблюдения процедур кадрового делопроизводства.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь