Что обязан выплатить работодатель при увольнении в Казахстане

В Казахстане при увольнении в 2026 году работодатель обязан полностью рассчитаться с сотрудником и выплатить все положенные суммы в строго установленные сроки. Разбираем, какие именно выплаты предусмотрены Трудовым кодексом и в каких случаях они начисляются, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Увольнение в Казахстане в 2026 году: какие основания допускает закон

Процедура расторжения трудового договора в Казахстане строго регулируется Трудовым кодексом. Работодатель не может уволить сотрудника «по своему усмотрению» — основания ограничены законом.

Среди них:

увольнение по соглашению сторон;

истечение срока трудового договора;

инициатива работника;

инициатива работодателя (только в предусмотренных законом случаях);

перевод к другому работодателю;

отказ продолжать работу по объективным причинам;

обстоятельства, не зависящие от сторон (например, утрата права на трудовую деятельность);

переход на выборную должность;

признание трудового договора заключённым с нарушениями.

Любое увольнение вне этих оснований может быть оспорено в суде, а работник — восстановлен в должности с компенсацией за вынужденный прогул.

Полный расчёт при увольнении: какие деньги вам обязаны выплатить

В день увольнения сотрудник должен получить окончательный расчёт, который включает несколько обязательных выплат.

1. Заработная плата

Работодатель обязан выплатить всю начисленную зарплату за фактически отработанное время, включая последний месяц работы. Перенос выплат на более поздний срок не допускается.

2. Компенсация за неиспользованный отпуск

Если у работника остались неиспользованные дни отпуска, они подлежат обязательной денежной компенсации. Это прямое требование закона, а не дополнительная выплата по усмотрению работодателя.

Дополнительные компенсации при увольнении

В отдельных случаях работник имеет право на дополнительные выплаты сверх стандартного расчёта.

При нарушении трудового договора

Если увольнение связано с нарушениями со стороны работодателя, работнику может быть выплачена компенсация в размере не ниже средней месячной заработной платы.

При ликвидации компании

Если предприятие прекращает деятельность, сотруднику также положена компенсация в размере среднемесячного дохода.

Увольнение при сокращении штата

При сокращении численности или штата работник вправе рассчитывать на:

выплату в размере средней заработной платы за один месяц;

в отдельных случаях — за два месяца (при снижении объёмов производства и занятости).

Именно эти выплаты часто становятся наиболее значительной частью расчёта при сокращении.

Сроки выплат и ответственность работодателя

Окончательный расчёт должен быть произведён не позднее трёх рабочих дней после издания приказа об увольнении.

Если работодатель задерживает выплаты:

начисляется пеня за каждый день просрочки;

сотрудник вправе требовать компенсацию через суд;

сумма долга работодателя увеличивается за счёт штрафных санкций.

Документы, которые обязан выдать работодатель

Помимо денежных выплат, работнику должны быть выданы все необходимые документы:

трудовая книжка (если она ведётся);

справка о доходах;

документы о стаже и занимаемой должности.

Эти данные необходимы для нового трудоустройства, оформления пособий и подтверждения трудового стажа.