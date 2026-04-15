Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
14.04.2026, 19:40

Что обязан выплатить работодатель при увольнении в Казахстане

Новости Казахстана 0 341

В Казахстане при увольнении в 2026 году работодатель обязан полностью рассчитаться с сотрудником и выплатить все положенные суммы в строго установленные сроки. Разбираем, какие именно выплаты предусмотрены Трудовым кодексом и в каких случаях они начисляются, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Фото: freepik
Фото: freepik

Увольнение в Казахстане в 2026 году: какие основания допускает закон

Процедура расторжения трудового договора в Казахстане строго регулируется Трудовым кодексом. Работодатель не может уволить сотрудника «по своему усмотрению» — основания ограничены законом.

Среди них:

  • увольнение по соглашению сторон;
  • истечение срока трудового договора;
  • инициатива работника;
  • инициатива работодателя (только в предусмотренных законом случаях);
  • перевод к другому работодателю;
  • отказ продолжать работу по объективным причинам;
  • обстоятельства, не зависящие от сторон (например, утрата права на трудовую деятельность);
  • переход на выборную должность;
  • признание трудового договора заключённым с нарушениями.

Любое увольнение вне этих оснований может быть оспорено в суде, а работник — восстановлен в должности с компенсацией за вынужденный прогул.

Полный расчёт при увольнении: какие деньги вам обязаны выплатить

В день увольнения сотрудник должен получить окончательный расчёт, который включает несколько обязательных выплат.

1. Заработная плата

Работодатель обязан выплатить всю начисленную зарплату за фактически отработанное время, включая последний месяц работы. Перенос выплат на более поздний срок не допускается.

2. Компенсация за неиспользованный отпуск

Если у работника остались неиспользованные дни отпуска, они подлежат обязательной денежной компенсации. Это прямое требование закона, а не дополнительная выплата по усмотрению работодателя.

Дополнительные компенсации при увольнении

В отдельных случаях работник имеет право на дополнительные выплаты сверх стандартного расчёта.

При нарушении трудового договора

Если увольнение связано с нарушениями со стороны работодателя, работнику может быть выплачена компенсация в размере не ниже средней месячной заработной платы.

При ликвидации компании

Если предприятие прекращает деятельность, сотруднику также положена компенсация в размере среднемесячного дохода.

Увольнение при сокращении штата

При сокращении численности или штата работник вправе рассчитывать на:

  • выплату в размере средней заработной платы за один месяц;
  • в отдельных случаях — за два месяца (при снижении объёмов производства и занятости).

Именно эти выплаты часто становятся наиболее значительной частью расчёта при сокращении.

Сроки выплат и ответственность работодателя

Окончательный расчёт должен быть произведён не позднее трёх рабочих дней после издания приказа об увольнении.

Если работодатель задерживает выплаты:

  • начисляется пеня за каждый день просрочки;
  • сотрудник вправе требовать компенсацию через суд;
  • сумма долга работодателя увеличивается за счёт штрафных санкций.

Документы, которые обязан выдать работодатель

Помимо денежных выплат, работнику должны быть выданы все необходимые документы:

  • трудовая книжка (если она ведётся);
  • справка о доходах;
  • документы о стаже и занимаемой должности.

Эти данные необходимы для нового трудоустройства, оформления пособий и подтверждения трудового стажа.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь