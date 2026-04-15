Что обязан выплатить работодатель при увольнении в Казахстане

В Казахстане при увольнении в 2026 году работодатель обязан полностью рассчитаться с сотрудником и выплатить все положенные суммы в строго установленные сроки. Разбираем, какие именно выплаты предусмотрены Трудовым кодексом и в каких случаях они начисляются, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.
Процедура расторжения трудового договора в Казахстане строго регулируется Трудовым кодексом. Работодатель не может уволить сотрудника «по своему усмотрению» — основания ограничены законом.
Среди них:
Любое увольнение вне этих оснований может быть оспорено в суде, а работник — восстановлен в должности с компенсацией за вынужденный прогул.
В день увольнения сотрудник должен получить окончательный расчёт, который включает несколько обязательных выплат.
Работодатель обязан выплатить всю начисленную зарплату за фактически отработанное время, включая последний месяц работы. Перенос выплат на более поздний срок не допускается.
Если у работника остались неиспользованные дни отпуска, они подлежат обязательной денежной компенсации. Это прямое требование закона, а не дополнительная выплата по усмотрению работодателя.
В отдельных случаях работник имеет право на дополнительные выплаты сверх стандартного расчёта.
Если увольнение связано с нарушениями со стороны работодателя, работнику может быть выплачена компенсация в размере не ниже средней месячной заработной платы.
Если предприятие прекращает деятельность, сотруднику также положена компенсация в размере среднемесячного дохода.
При сокращении численности или штата работник вправе рассчитывать на:
Именно эти выплаты часто становятся наиболее значительной частью расчёта при сокращении.
Окончательный расчёт должен быть произведён не позднее трёх рабочих дней после издания приказа об увольнении.
Если работодатель задерживает выплаты:
Помимо денежных выплат, работнику должны быть выданы все необходимые документы:
Эти данные необходимы для нового трудоустройства, оформления пособий и подтверждения трудового стажа.
