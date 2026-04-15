ИИН пациента в чеках: в Казахстане готовят изменения в системе расчетов

В Казахстане могут изменить правила оформления кассовых чеков при оплате медицинских услуг и лекарств — в них планируется указывать ИИН пациента, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: кадр YouTube

В Министерстве финансов Казахстана разработан проект изменений, который предполагает обязательное внесение индивидуального идентификационного номера (ИИН) пациента в кассовые чеки при оплате медицинских услуг и медикаментов.

Документ размещён на портале «Открытые НПА» и открыт для публичного обсуждения до 29 апреля 2026 года.

Что именно предлагают изменить

Согласно проекту приказа, корректировки вносятся в действующий нормативный акт, регулирующий применение контрольно-кассовых машин.

В перечень обязательных реквизитов кассового чека планируется добавить отдельное поле для указания ИИН пациента. Новое требование будет распространяться на расчёты за:

медицинские услуги;

лекарственные препараты.

Зачем вводится новое правило

Инициатива разработана во исполнение поручения Премьер-министра Казахстана, связанного с вопросами деятельности Фонда социального медицинского страхования.

Как отмечается в пояснительных материалах, основная цель нововведения — повышение прозрачности финансовых расчётов в системе здравоохранения и усиление контроля за использованием средств ФСМС.

В Минфине считают, что указание ИИН позволит:

улучшить сверку данных между государственными информационными системами;

повысить прозрачность расходов;

снизить долю теневого оборота в медицинской сфере.

Как это повлияет на систему

В ведомстве ожидают, что новая мера усилит контроль за движением бюджетных средств и повысит эффективность их использования в сфере здравоохранения.

При этом в проекте отмечается, что значимых социально-экономических последствий от принятия документа не ожидается.