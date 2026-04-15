Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
14.04.2026, 20:42

ИИН пациента в чеках: в Казахстане готовят изменения в системе расчетов

Новости Казахстана 0 286

В Казахстане могут изменить правила оформления кассовых чеков при оплате медицинских услуг и лекарств — в них планируется указывать ИИН пациента, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

В Министерстве финансов Казахстана разработан проект изменений, который предполагает обязательное внесение индивидуального идентификационного номера (ИИН) пациента в кассовые чеки при оплате медицинских услуг и медикаментов.

Документ размещён на портале «Открытые НПА» и открыт для публичного обсуждения до 29 апреля 2026 года.

Что именно предлагают изменить

Согласно проекту приказа, корректировки вносятся в действующий нормативный акт, регулирующий применение контрольно-кассовых машин.

В перечень обязательных реквизитов кассового чека планируется добавить отдельное поле для указания ИИН пациента. Новое требование будет распространяться на расчёты за:

  • медицинские услуги;
  • лекарственные препараты.

Зачем вводится новое правило

Инициатива разработана во исполнение поручения Премьер-министра Казахстана, связанного с вопросами деятельности Фонда социального медицинского страхования.

Как отмечается в пояснительных материалах, основная цель нововведения — повышение прозрачности финансовых расчётов в системе здравоохранения и усиление контроля за использованием средств ФСМС.

В Минфине считают, что указание ИИН позволит:

  • улучшить сверку данных между государственными информационными системами;
  • повысить прозрачность расходов;
  • снизить долю теневого оборота в медицинской сфере.

Как это повлияет на систему

В ведомстве ожидают, что новая мера усилит контроль за движением бюджетных средств и повысит эффективность их использования в сфере здравоохранения.

При этом в проекте отмечается, что значимых социально-экономических последствий от принятия документа не ожидается.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь