Понижение зарплаты или лишение должности: в Казахстане готовят жесткие меры для работников

В Казахстане обсуждают ужесточение требований к сотрудникам в сфере охраны труда: за повторную несдачу экзамена по технике безопасности могут разрешить увольнение или снижение зарплаты, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: Shutterstock

Общественный совет при Министерстве труда и социальной защиты населения РК выступил с инициативой изменить действующее законодательство в части проверки знаний по безопасности труда. Нововведения предполагают расширение прав работодателей в отношении сотрудников, не прошедших обязательную аттестацию.

Сейчас нормы ограничивают работодателя: при провале тестирования сотрудника можно лишь временно отстранить от работы. Уволить его на этом основании нельзя. Однако предлагаемые изменения могут существенно изменить эту практику.

Что именно хотят изменить

Согласно озвученным предложениям, в законодательстве могут закрепить более жесткие меры:

если сотрудник повторно не сдает экзамен по охране труда, работодатель получит право: перевести его на нижеоплачиваемую должность; расторгнуть трудовой договор.



Таким образом, несдача проверки знаний может стать прямым основанием для увольнения, чего раньше не было.

Дополнительные инициативы для работодателей

Помимо санкций для работников, обсуждаются и изменения, направленные на упрощение процедур для бизнеса:

работодателям хотят разрешить самостоятельно инициировать проверку знаний сотрудников, без обязательного участия обучающих организаций;

планируется сделать формат обучения более гибким — компании смогут выбирать между полным пакетом услуг или только обучением;

тестирование могут перевести в цифровой формат с использованием персональных логинов и паролей.

Отдельный акцент делается на использовании казахстанских IT-платформ, чтобы минимизировать риски утечки персональных данных.

Новые правила сдачи экзаменов

Предложения затрагивают и саму процедуру тестирования:

кандидаты, дважды провалившие экзамен, не смогут получить сертификаты лектора или эксперта по профрискам;

время на прохождение тестов планируется увеличить — в зависимости от категории работников;

при этом проходной балл останется прежним — не менее 70%.

Когда примут решение

Инициативы были озвучены в рамках обсуждения изменений в приказы министра труда от 25 декабря 2015 года №1019 и от 11 сентября 2020 года №363.

Окончательное решение пока не принято — предложения направлены на рассмотрение уполномоченных государственных органов. После этого станет ясно, будут ли новые правила внедрены на практике.