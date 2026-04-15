Понижение зарплаты или лишение должности: в Казахстане готовят жесткие меры для работников

В Казахстане обсуждают ужесточение требований к сотрудникам в сфере охраны труда: за повторную несдачу экзамена по технике безопасности могут разрешить увольнение или снижение зарплаты, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Общественный совет при Министерстве труда и социальной защиты населения РК выступил с инициативой изменить действующее законодательство в части проверки знаний по безопасности труда. Нововведения предполагают расширение прав работодателей в отношении сотрудников, не прошедших обязательную аттестацию.
Сейчас нормы ограничивают работодателя: при провале тестирования сотрудника можно лишь временно отстранить от работы. Уволить его на этом основании нельзя. Однако предлагаемые изменения могут существенно изменить эту практику.
Согласно озвученным предложениям, в законодательстве могут закрепить более жесткие меры:
Таким образом, несдача проверки знаний может стать прямым основанием для увольнения, чего раньше не было.
Помимо санкций для работников, обсуждаются и изменения, направленные на упрощение процедур для бизнеса:
Отдельный акцент делается на использовании казахстанских IT-платформ, чтобы минимизировать риски утечки персональных данных.
Предложения затрагивают и саму процедуру тестирования:
Инициативы были озвучены в рамках обсуждения изменений в приказы министра труда от 25 декабря 2015 года №1019 и от 11 сентября 2020 года №363.
Окончательное решение пока не принято — предложения направлены на рассмотрение уполномоченных государственных органов. После этого станет ясно, будут ли новые правила внедрены на практике.
Комментарии1 комментарий(ев)