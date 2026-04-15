Бензин в Казахстане отпустили в «свободное плавание»: что будет с ценами

Казахстан переходит к рыночному ценообразованию на топливо: мораторий официально снят, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

В Казахстане стартовала либерализация рынка горюче-смазочных материалов (ГСМ). С апреля в стране официально снят мораторий на повышение стоимости бензина марки АИ-92 и дизельного топлива. В Министерстве энергетики объяснили причины такого решения и обозначили, как это может повлиять на экономику и потребителей.

При этом власти ранее заявляли, что будут контролировать ситуацию и не допустят резких скачков цен. Пока изменения остаются умеренными: стоимость топлива увеличилась в среднем примерно на 1 тенге за литр.

До отмены ограничений цена на АИ-92 удерживалась в диапазоне 213–241 тенге за литр, дизельное топливо — 317–337 тенге за литр.

Почему в Казахстане решили либерализовать рынок ГСМ

В Министерстве энергетики подчеркнули, что переход к более свободному ценообразованию связан с необходимостью поддержания устойчивости отрасли и экономики в целом.

По данным ведомства, в стоимость нефтепродуктов закладываются налоги, которые формируют значимую часть государственных доходов. Эти средства направляются на финансирование социальных обязательств — включая поддержку социально уязвимых категорий населения, выплату заработных плат в бюджетной сфере, а также строительство и содержание инфраструктурных объектов.

Кроме того, искусственное сдерживание цен приводит к перекосам в экономике, усиливая кросс-субсидирование внутри нефтегазового сектора.

Разница цен провоцировала «серый экспорт»

Одной из причин либерализации также называют ценовой дисбаланс между Казахстаном и соседними странами. Более низкая стоимость топлива делала его вывоз за границу экономически выгодным, что приводило к так называемому «серому экспорту».

Для сравнения, по данным Global Petrol Prices на 6 апреля 2026 года, стоимость литра бензина в Казахстане составляла около $0,526 (248,87 тенге). В соседних странах показатели заметно выше: в России — $0,862, в Кыргызстане — $0,926, в Узбекистане — $1,011.

Экономическая логика реформы и инвестиции в отрасль

В Минэнерго также отметили, что уровень цен на топливо напрямую влияет на развитие энергетической инфраструктуры. В частности, от рыночной стоимости ГСМ зависит реализация новых проектов добычи нефти и модернизация крупных нефтеперерабатывающих заводов в Центральной Азии.

По словам представителей ведомства, инвестиции в отрасль привлекаются только при условии их окупаемости, которая обеспечивается за счет ценовой составляющей в нефтепродуктах.

Что это значит для автомобилистов

Переход к либерализации может привести к более гибкому формированию цен на топливо в зависимости от рыночной ситуации. При этом власти подчеркивают, что рост стоимости должен оставаться контролируемым и не носить резкий характер.