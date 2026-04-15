Новые правила покупок в Казахстане: какие штрафы грозят за невыдачу чека

В Казахстане разъяснили порядок действий для покупателей, которым не выдали фискальный чек при покупке товара или получении услуги. В таких случаях потребитель может зафиксировать нарушение и обратиться в уполномоченные органы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Почему важно требовать чек в 2026 году

Согласно обновленному Налоговому кодексу, с 1 января 2026 года выдача чека контрольно-кассовой машины (ККМ) является строго обязательной. Для покупателя это не просто бумага, а главный инструмент защиты прав потребителя, позволяющий вернуть или обменять некачественный товар.

Кроме того, в чеках нового образца теперь обязательно должны отображаться:

Полное наименование товара или услуги.

Специальный код по Национальному каталогу товаров.

Отсутствие этих данных приравнивается к нарушению правил применения ККМ.

Алгоритм действий при отказе в выдаче чека

Если продавец игнорирует требование выдать фискальный документ, специалисты рекомендуют придерживаться следующего плана:

Потребуйте документ на месте: Вежливо напомните о нормах закона. Зафиксируйте факт нарушения: Снимите видео или сделайте фото, на которых видны адрес точки, время, приобретенный товар и сумма сделки. Соберите данные: Запишите название магазина (ИП или ТОО) и данные продавца.

Куда жаловаться и как получить вознаграждение

Казахстанцы могут заявить о нарушении дистанционно через несколько каналов:

Сервис e-Otinish: В приложении eGov Mobile подайте обращение в орган госдоходов по месту нахождения магазина.

Приложение Wipon: За подтвержденный факт невыдачи чека через это приложение пользователям полагается денежное вознаграждение .

Налоговый орган: Личное обращение в территориальное управление по месту совершения покупки.

Штрафы для бизнеса: от предупреждения до МРП

За игнорирование налоговой дисциплины предпринимателям грозят серьезные санкции. Если нарушение выявлено впервые, закон позволяет ограничиться предупреждением. Однако за повторный случай в течение года предусмотрены денежные штрафы:

Тип бизнеса Размер штрафа (в МРП) Малый бизнес 20 МРП Средний бизнес 30 МРП Крупный бизнес 40 МРП

Налоговики подчеркивают, что борьба с «теневыми» чеками помогает поддерживать добросовестную конкуренцию и пополнять бюджет страны.