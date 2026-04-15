Президент Казахстана назначил нового командующего войсками «Запад»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Нурлана Карибаева командующим войсками регионального командования «Запад», сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.
Назначение вступило в силу 15 апреля 2026 года.
Нурлан Карибаев ранее занимал руководящую должность в структуре регионального командования «Юг».
Согласно данным Министерства обороны, он имеет опыт работы на командных должностях в системе Вооруженных сил Казахстана.
До нового назначения Карибаев продолжал службу в командовании «Юг», где отвечал за организационные и управленческие направления.
Теперь ему предстоит возглавить одно из ключевых региональных командований — «Запад», отвечающее за оборону западных регионов страны.
