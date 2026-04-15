Президент Казахстана назначил нового командующего войсками «Запад»

Кадровое решение президента

Распоряжением главы государства Касым-Жомарт Токаев на должность командующего войсками регионального командования «Запад» назначен Нурлан Карибаев. Об этом сообщили в пресс-службе президента со ссылкой на официальные данные.

Назначение вступило в силу 15 апреля 2026 года.

Кто такой Нурлан Карибаев

Нурлан Карибаев ранее занимал руководящую должность в структуре регионального командования «Юг».

Согласно данным Министерства обороны, он имеет опыт работы на командных должностях в системе Вооруженных сил Казахстана.

Карьерный переход внутри Вооруженных сил

До нового назначения Карибаев продолжал службу в командовании «Юг», где отвечал за организационные и управленческие направления.

Теперь ему предстоит возглавить одно из ключевых региональных командований — «Запад», отвечающее за оборону западных регионов страны.