Национальный Банк Казахстана обратился к пользователям мобильных приложений

Национальный банк Казахстана сообщил о росте случаев телефонного мошенничества и призвал граждан не переходить по подозрительным ссылкам, связанным с якобы оформленными займами, сообщает Lada.kz.

Мошенники маскируются под банки

В Казахстане зафиксирована новая схема обмана граждан. Злоумышленники рассылают сообщения с текстом о «статусе займа» и предлагают перейти по ссылке для уточнения информации. При этом в уведомлениях отсутствует название конкретной финансовой организации.

По данным Нацбанка, такие сообщения рассчитаны на эффект неожиданности и могут побудить человека действовать без проверки информации, даже если он не оформлял кредит.

Поддельные сайты и кража данных

После перехода по ссылке пользователь попадает на фальшивую страницу, которая визуально копирует официальный сайт банка или микрофинансовой организации.

Далее граждан просят ввести:

логин и номер телефона

данные удостоверения личности

реквизиты банковской карты

другую конфиденциальную информацию

В некоторых случаях ссылка может вести на загрузку вредоносного приложения. После установки оно способно предоставить мошенникам доступ к устройству и личным данным пользователя.

Рекомендации Нацбанка

Регулятор призывает казахстанцев не переходить по подозрительным ссылкам и проверять информацию только через официальные источники.

В частности, кредитную историю рекомендуется проверять через:

Государственное кредитное бюро

портал электронного правительства

Также напоминается о сервисе «Стоп-кредит» на eGov, который позволяет ограничить возможность оформления онлайн-займов на имя гражданина.

Важно знать: как работает Нацбанк

В Нацбанке отдельно подчеркнули, что сотрудники регулятора:

не совершают аудио- и видеозвонки гражданам

не обслуживают счета физических лиц

не предлагают инвестиции или финансовые продукты

не занимаются страхованием средств

не проводят денежные расчеты с населением

Любые подобные обращения от имени Нацбанка являются признаком мошенничества.

Что делать при подозрительных сообщениях

В случае получения подобных сообщений или звонков гражданам рекомендуется:

не переходить по ссылкам

не передавать личные данные

обратиться в правоохранительные органы

Нацбанк призывает граждан сохранять бдительность и проверять любую финансовую информацию только через официальные каналы.