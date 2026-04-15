Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
15.04.2026, 10:03

Национальный Банк Казахстана обратился к пользователям мобильных приложений

Новости Казахстана 0 1 212

Национальный банк Казахстана сообщил о росте случаев телефонного мошенничества и призвал граждан не переходить по подозрительным ссылкам, связанным с якобы оформленными займами, сообщает Lada.kz. 

Фото: freepik

Мошенники маскируются под банки

В Казахстане зафиксирована новая схема обмана граждан. Злоумышленники рассылают сообщения с текстом о «статусе займа» и предлагают перейти по ссылке для уточнения информации. При этом в уведомлениях отсутствует название конкретной финансовой организации.

По данным Нацбанка, такие сообщения рассчитаны на эффект неожиданности и могут побудить человека действовать без проверки информации, даже если он не оформлял кредит.

Поддельные сайты и кража данных

После перехода по ссылке пользователь попадает на фальшивую страницу, которая визуально копирует официальный сайт банка или микрофинансовой организации.

Далее граждан просят ввести:

  • логин и номер телефона
  • данные удостоверения личности
  • реквизиты банковской карты
  • другую конфиденциальную информацию

В некоторых случаях ссылка может вести на загрузку вредоносного приложения. После установки оно способно предоставить мошенникам доступ к устройству и личным данным пользователя.

Рекомендации Нацбанка

Регулятор призывает казахстанцев не переходить по подозрительным ссылкам и проверять информацию только через официальные источники.

В частности, кредитную историю рекомендуется проверять через:

  • Государственное кредитное бюро
  • портал электронного правительства

Также напоминается о сервисе «Стоп-кредит» на eGov, который позволяет ограничить возможность оформления онлайн-займов на имя гражданина.

Важно знать: как работает Нацбанк

В Нацбанке отдельно подчеркнули, что сотрудники регулятора:

  • не совершают аудио- и видеозвонки гражданам
  • не обслуживают счета физических лиц
  • не предлагают инвестиции или финансовые продукты
  • не занимаются страхованием средств
  • не проводят денежные расчеты с населением

Любые подобные обращения от имени Нацбанка являются признаком мошенничества.

Что делать при подозрительных сообщениях

В случае получения подобных сообщений или звонков гражданам рекомендуется:

  • не переходить по ссылкам
  • не передавать личные данные
  • обратиться в правоохранительные органы

Нацбанк призывает граждан сохранять бдительность и проверять любую финансовую информацию только через официальные каналы.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь