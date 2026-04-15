Национальный Банк Казахстана обратился к пользователям мобильных приложений

Национальный банк Казахстана сообщил о росте случаев телефонного мошенничества и призвал граждан не переходить по подозрительным ссылкам, связанным с якобы оформленными займами, сообщает Lada.kz.
В Казахстане зафиксирована новая схема обмана граждан. Злоумышленники рассылают сообщения с текстом о «статусе займа» и предлагают перейти по ссылке для уточнения информации. При этом в уведомлениях отсутствует название конкретной финансовой организации.
По данным Нацбанка, такие сообщения рассчитаны на эффект неожиданности и могут побудить человека действовать без проверки информации, даже если он не оформлял кредит.
После перехода по ссылке пользователь попадает на фальшивую страницу, которая визуально копирует официальный сайт банка или микрофинансовой организации.
Далее граждан просят ввести:
В некоторых случаях ссылка может вести на загрузку вредоносного приложения. После установки оно способно предоставить мошенникам доступ к устройству и личным данным пользователя.
Регулятор призывает казахстанцев не переходить по подозрительным ссылкам и проверять информацию только через официальные источники.
В частности, кредитную историю рекомендуется проверять через:
Также напоминается о сервисе «Стоп-кредит» на eGov, который позволяет ограничить возможность оформления онлайн-займов на имя гражданина.
В Нацбанке отдельно подчеркнули, что сотрудники регулятора:
Любые подобные обращения от имени Нацбанка являются признаком мошенничества.
В случае получения подобных сообщений или звонков гражданам рекомендуется:
Нацбанк призывает граждан сохранять бдительность и проверять любую финансовую информацию только через официальные каналы.
