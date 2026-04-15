Не прокатит: как купить машину и не попасться мошенникам

Старое - не значит нерабочее. Вот и схема мошенничества с продажей несуществующих автомобилей, казалось бы, старая, но люди продолжают на нее попадаться. Рассказываем, как она работает и как вычислить обманщиков в два счета.
Как правило, в этой схеме мошенники орудуют на сайтах бесплатных объявлений по продаже автомобилей. Иногда вместо авто может быть квартира или дом, но в целом схема обмана остается одной и той же. Мошенники размещают объявление с привлекательными фотографиями товара и заманчивым описанием. Цену они намеренно занижают. Так, хороший автомобиль, не требующий вложений, может стоить в полтора, а то и два раза дешевле таких же машин на рынке.
Осторожным покупателям мошенники называют вполне “логичную” причину для низкой цены на хорошее авто. Например “подарили новую, эта стала не нужна”, или “переезжаю, нужно продать побыстрее”. Этим мошенники усыпляют бдительность потенциальных жертв.
На просьбу сначала посмотреть товар, будь то квартира или машина, мошенники отвечают отказом и вполне логично его объясняют. Чаще всего говорят, что находятся за пределами города и страны, и для того, чтобы показать товар, им нужно время и, нередко, деньги на дорогу.
Для того, чтобы развеять все сомнения у потенциальной жертвы, мошенники отправляют множество фотографий и видео товара. Так человек убеждается, что квартира или машина, которую он хочет купить, реальна и выглядит именно так, как заявляет продавец. Еще мошенники могут высылать фото “документов”, якобы подтверждающих факт владения указанной квартирой или машиной.
Как правило после того, как у потенциальной жертвы не осталось никаких сомнений, мошенники заявляют о том, что них уже скопилось изрядное количество желающих купить товар. И совершенно не факт, что именно вы станете тем, кто в итоге успеет приобрести заветное авто или жилплощадь.
Чтобы не упустить выгодную сделку, мошенники предлагают отправить им предоплату. Якобы, получив задаток, лже-продавец откажет всем остальным потенциальным покупателям и заключи сделку именно с вами.
Не сложно догадаться, что именно после получения денег, мошенники перестают выходить на связь, а обманутый покупатель остается наедине с разбитыми мечтами и опустевшим кошельком.
К счастью, избежать подобной ситуации совсем не сложно. Достаточно соблюдать несколько простых правил:
Кстати, Kaspi.kz на своем YouTube-канале в рамках кампании «Kaspi.kz против мошенников» опубликован ролик. Он как раз о том, как мошенники притворяются продавцами автомобилей.
Последние комментарии