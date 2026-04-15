Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
15.04.2026, 11:56

Каждый водитель в Казахстане имеет право отказаться от алкотестера — депутат

Новости Казахстана 0 926

В Казахстане поднят вопрос о необходимости пересмотра действующего механизма проверки водителей на состояние алкогольного опьянения, включая использование алкотестеров, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадр YouTube

В Мажилисе Парламента Казахстана обсуждают действующий порядок определения состояния алкогольного опьянения у водителей. Депутат Мурат Абенов заявил, что существующая практика требует пересмотра и большей точности при проведении таких проверок.

По его словам, наиболее достоверным способом установления уровня алкоголя в организме является анализ крови, однако в регионах не всегда есть необходимое лабораторное оборудование для проведения таких исследований.

"К сожалению, во многих районах лаборатории не оснащены оборудованием для изучения крови. Когда они просят пройти проверку на алкотестере, каждый имеет право отказаться от этого. И каждый человек имеет право сдать кровь для определения уровня алкоголя в крови. По сути, у нас злоупотребляют этим", – сказал Абенов.

«Алкотестер не может быть единственным основанием»

Депутат отметил, что в ряде случаев водителям предлагают пройти проверку с помощью алкотестера, однако граждане имеют право отказаться от такого способа обследования.

Он подчеркнул, что каждый человек вправе потребовать альтернативный метод — сдачу анализа крови, который, по его мнению, дает более точные результаты.

Вопрос качества оборудования

Отдельно Абенов обратил внимание на возможные проблемы с техническим состоянием приборов.

Он привел пример, когда у его коллеги возникли сомнения в корректности работы устройства, с помощью которого проводилась проверка.

По словам депутата, в одном из случаев алкотестер был в неудовлетворительном состоянии, однако, несмотря на просьбу сдать кровь, это сделать не разрешили, и решение было принято на основе показаний прибора.

Призыв к пересмотру процедур

Мурат Абенов подчеркнул, что речь не идет об отмене ответственности за управление транспортом в нетрезвом состоянии.

Однако, по его мнению, необходимо обеспечить более справедливый и прозрачный механизм фиксации нарушений, чтобы исключить возможные ошибки и спорные решения при определении состояния водителей.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь