Банки в Казахстане обязали по-новому работать с клиентами: что изменится с 19 апреля

С 19 апреля 2026 года в Казахстане меняется порядок расчета годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ), что сделает банковские продукты более прозрачными, а скрытые переплаты — невозможными, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.
Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) утвердило постановление №44 от 3 апреля 2026 года. Документ вводит жесткие стандарты того, как банки должны считать и показывать клиентам реальную стоимость кредитов и доходность депозитов.
Новые правила обязательны для исполнения всеми банками второго уровня (кроме исламских), филиалами иностранных банков и организациями, проводящими отдельные банковские операции.
Главная цель — создать систему, при которой клиент может легко сравнить предложения разных банков. Теперь ГЭСВ будет рассчитываться по единой формуле, исключающей манипуляции с цифрами.
Реальная стоимость займа больше не может быть спрятана мелким шрифтом в конце договора. Согласно документу, ставка должна отображаться в том же визуальном стиле и формате, что и обычная номинальная ставка, в следующих каналах:
в кредитных и депозитных договорах;
во всех рекламных материалах;
на официальных сайтах банков;
в мобильных приложениях.
При определении ГЭСВ теперь учитываются не только проценты по кредиту, но и все сопутствующие расходы клиента:
Комиссии за рассмотрение заявки, выдачу и обслуживание займа.
Иные платежи, напрямую связанные с получением кредита.
Особенности для кредитных линий: при плавающих ставках расчет будет вестись по «консервативному сценарию» — исходя из максимально возможных расходов клиента.
Важно: Штрафы, пени и неустойки за нарушение условий договора в расчет ГЭСВ не включаются, так как они не являются плановыми расходами.
Помимо публикации ставок, на банки возлагается ряд дополнительных обязательств по обеспечению прозрачности:
Калькуляторы: Банки обязаны разместить на сайтах инструменты для самостоятельного расчета ГЭСВ физическими лицами.
Пересчет: Ставка должна пересчитываться не только при заключении договора, но и при любом изменении его условий.
Раскрытие по требованию: Клиент имеет право запросить детальный расчет ГЭСВ в любой момент.
Точность: Округление ставки теперь строго регламентировано — до сотых долей процента.
Внедрение новых правил повышает финансовую грамотность и защищает заемщиков от «маркетинговых ловушек». Теперь, видя ГЭСВ в рекламе или приложении, граждане могут быть уверены, что это окончательная стоимость продукта, включающая все скрытые ранее издержки. Это позволит объективно оценивать свою долговую нагрузку и выбирать действительно выгодные условия на рынке.
