Банки в Казахстане обязали по-новому работать с клиентами: что изменится с 19 апреля

С 19 апреля 2026 года в Казахстане меняется порядок расчета годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ), что сделает банковские продукты более прозрачными, а скрытые переплаты — невозможными, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) утвердило постановление №44 от 3 апреля 2026 года. Документ вводит жесткие стандарты того, как банки должны считать и показывать клиентам реальную стоимость кредитов и доходность депозитов.

Единый стандарт для всех финансовых организаций

Новые правила обязательны для исполнения всеми банками второго уровня (кроме исламских), филиалами иностранных банков и организациями, проводящими отдельные банковские операции.

Главная цель — создать систему, при которой клиент может легко сравнить предложения разных банков. Теперь ГЭСВ будет рассчитываться по единой формуле, исключающей манипуляции с цифрами.

Где банки обязаны указывать ГЭСВ

Реальная стоимость займа больше не может быть спрятана мелким шрифтом в конце договора. Согласно документу, ставка должна отображаться в том же визуальном стиле и формате, что и обычная номинальная ставка, в следующих каналах:

в кредитных и депозитных договорах;

во всех рекламных материалах;

на официальных сайтах банков;

в мобильных приложениях.

Что входит в расчет реальной стоимости

При определении ГЭСВ теперь учитываются не только проценты по кредиту, но и все сопутствующие расходы клиента:

Комиссии за рассмотрение заявки, выдачу и обслуживание займа. Иные платежи, напрямую связанные с получением кредита. Особенности для кредитных линий: при плавающих ставках расчет будет вестись по «консервативному сценарию» — исходя из максимально возможных расходов клиента.

Важно: Штрафы, пени и неустойки за нарушение условий договора в расчет ГЭСВ не включаются, так как они не являются плановыми расходами.

Новые обязанности банков перед клиентами

Помимо публикации ставок, на банки возлагается ряд дополнительных обязательств по обеспечению прозрачности:

Калькуляторы: Банки обязаны разместить на сайтах инструменты для самостоятельного расчета ГЭСВ физическими лицами.

Пересчет: Ставка должна пересчитываться не только при заключении договора, но и при любом изменении его условий.

Раскрытие по требованию: Клиент имеет право запросить детальный расчет ГЭСВ в любой момент.

Точность: Округление ставки теперь строго регламентировано — до сотых долей процента.

Зачем это нужно потребителям?

Внедрение новых правил повышает финансовую грамотность и защищает заемщиков от «маркетинговых ловушек». Теперь, видя ГЭСВ в рекламе или приложении, граждане могут быть уверены, что это окончательная стоимость продукта, включающая все скрытые ранее издержки. Это позволит объективно оценивать свою долговую нагрузку и выбирать действительно выгодные условия на рынке.