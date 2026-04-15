18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
474.08
558.28
6.26
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
15.04.2026, 12:42

Банки в Казахстане обязали по-новому работать с клиентами: что изменится с 19 апреля

Новости Казахстана 0 1 027

С 19 апреля 2026 года в Казахстане меняется порядок расчета годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ), что сделает банковские продукты более прозрачными, а скрытые переплаты — невозможными, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Фото: Bank RBK

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) утвердило постановление №44 от 3 апреля 2026 года. Документ вводит жесткие стандарты того, как банки должны считать и показывать клиентам реальную стоимость кредитов и доходность депозитов.

Единый стандарт для всех финансовых организаций

Новые правила обязательны для исполнения всеми банками второго уровня (кроме исламских), филиалами иностранных банков и организациями, проводящими отдельные банковские операции.

Главная цель — создать систему, при которой клиент может легко сравнить предложения разных банков. Теперь ГЭСВ будет рассчитываться по единой формуле, исключающей манипуляции с цифрами.

Где банки обязаны указывать ГЭСВ

Реальная стоимость займа больше не может быть спрятана мелким шрифтом в конце договора. Согласно документу, ставка должна отображаться в том же визуальном стиле и формате, что и обычная номинальная ставка, в следующих каналах:

  • в кредитных и депозитных договорах;

  • во всех рекламных материалах;

  • на официальных сайтах банков;

  • в мобильных приложениях.

Что входит в расчет реальной стоимости

При определении ГЭСВ теперь учитываются не только проценты по кредиту, но и все сопутствующие расходы клиента:

  1. Комиссии за рассмотрение заявки, выдачу и обслуживание займа.

  2. Иные платежи, напрямую связанные с получением кредита.

  3. Особенности для кредитных линий: при плавающих ставках расчет будет вестись по «консервативному сценарию» — исходя из максимально возможных расходов клиента.

Важно: Штрафы, пени и неустойки за нарушение условий договора в расчет ГЭСВ не включаются, так как они не являются плановыми расходами.

Новые обязанности банков перед клиентами

Помимо публикации ставок, на банки возлагается ряд дополнительных обязательств по обеспечению прозрачности:

  • Калькуляторы: Банки обязаны разместить на сайтах инструменты для самостоятельного расчета ГЭСВ физическими лицами.

  • Пересчет: Ставка должна пересчитываться не только при заключении договора, но и при любом изменении его условий.

  • Раскрытие по требованию: Клиент имеет право запросить детальный расчет ГЭСВ в любой момент.

  • Точность: Округление ставки теперь строго регламентировано — до сотых долей процента.

Зачем это нужно потребителям?

Внедрение новых правил повышает финансовую грамотность и защищает заемщиков от «маркетинговых ловушек». Теперь, видя ГЭСВ в рекламе или приложении, граждане могут быть уверены, что это окончательная стоимость продукта, включающая все скрытые ранее издержки. Это позволит объективно оценивать свою долговую нагрузку и выбирать действительно выгодные условия на рынке.

7
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь