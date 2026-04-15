ВНЖ и гражданство: МВД Казахстана раскрыло данные по миграции россиян

В 2025 году более 8 тысяч граждан России получили вид на жительство в Казахстане. В МВД также сообщили о росте миграционных показателей и увеличении числа выдворений иностранцев за нарушение законодательства, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Масштаб миграционных потоков

По данным Министерства внутренних дел РК, в 2025 году в Казахстан въехали 15 956 571 иностранный гражданин, тогда как страну покинули 15 893 091 человек. Таким образом, разница составила 63 480 человек, которые не выехали в установленные сроки.

Для сравнения, в 2024 году показатели были ниже:

въехали — 15 454 808 человек

выехали — 15 414 762 человека

Нарушения миграционного законодательства

В МВД отметили рост числа нарушений со стороны иностранных граждан.

В 2025 году:

к административной ответственности привлечены 113 961 человек

выдворены за пределы страны — 18 872 человека

Годом ранее эти показатели составляли:

97 229 привлечённых к ответственности

14 124 выдворенных

Вид на жительство: динамика по гражданам России

Отдельно в ведомстве сообщили о снижении числа россиян, получивших ВНЖ в Казахстане.

В 2025 году ВНЖ получили 8 148 граждан России

В 2024 году — 9 761 человек

Таким образом, показатель снизился по сравнению с предыдущим годом.

Получение гражданства Казахстана

Также сократилось число бывших граждан России, оформивших казахстанское гражданство:

2025 год — 1 757 человек

2024 год — 2 148 человек

Общая тенденция

Статистика МВД показывает, что при высоком общем миграционном потоке в Казахстан фиксируется рост выявленных нарушений миграционного режима и увеличение числа административных мер воздействия. При этом количество выданных ВНЖ и гражданств гражданам России постепенно снижается.