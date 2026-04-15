Любовь в цифрах: в Казахстане назвали регионы-лидеры по количеству браков

В Казахстане стали известны регионы, где с начала 2026 года было зарегистрировано наибольшее количество браков. Данные представила госкорпорация Правительство для граждан, опубликовав актуальную статистику ко Дню Козы Корпеш – Баян Сулу, который традиционно отмечается 15 апреля как праздник любви и верности, сообщает Lada.kz.
По информации ведомства, за первые три с половиной месяца 2026 года в стране официально зарегистрировали 21 351 брак, что отражает устойчивый интерес к созданию семьи среди граждан.
Именно в честь Дня Козы Корпеш – Баян Сулу специалисты госкорпорации представили обновленные данные о заключенных браках. Этот день в Казахстане считается символом искренних чувств, верности и семейных ценностей, поэтому публикация статистики была приурочена к нему не случайно.
Ведомство отметило, что тенденции начала года показывают стабильный уровень брачной активности в разных регионах страны, без резких спадов или скачков.
Согласно представленным данным, наибольшее количество свадеб с начала года зафиксировано в крупнейших и наиболее населенных регионах страны.
В числе лидеров оказались Алматы и Астана, где традиционно наблюдается высокая концентрация молодого населения и активная социальная жизнь.
Также в список вошли Туркестанская область, Шымкент и Карагандинская область. Эти регионы стабильно демонстрируют высокий уровень регистрации браков благодаря демографическим особенностям и численности населения.
Представленные данные показывают, что интерес к официальному оформлению отношений в Казахстане сохраняется на высоком уровне. Эксперты связывают это как с демографическими факторами, так и с традиционно сильными семейными ценностями в обществе.
При этом крупнейшие города и густонаселенные области продолжают формировать основу статистики, оставаясь центрами свадебной активности в стране.
