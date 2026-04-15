Майский зной или климатическая аномалия: синоптики предупредили Казахстан о «пекле» +44 градуса

Май в Казахстане обещает быть заметно теплее климатической нормы, при этом жителей страны ждут резкие погодные перепады и локальная жара до 44 градусов, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Синоптики представили консультативный прогноз на май, согласно которому последний месяц весны в стране традиционно сохранит черты переходного периода. Это означает, что устойчивого летнего тепла ждать рано: погодная картина будет меняться быстро и неравномерно.
По данным специалистов, май в Казахстане характеризуется чередованием тёплых и прохладных периодов, а также возвратами холодного воздуха после устойчивого потепления. Такие колебания связаны с активной атмосферной циркуляцией, которая особенно характерна для весеннего сезона.
Главная особенность прогноза на этот год — повышение средней месячной температуры выше нормы на 1–2 градуса.
В целом по стране ожидается следующая температурная картина:
Такие показатели указывают на постепенное укрепление летнего тепла, однако без стабильного установления жаркой погоды по всей территории страны.
Отдельного внимания заслуживает прогноз по южным регионам Казахстана. Здесь в отдельные дни температура воздуха может достигать экстремальных значений — до 44 градусов жары.
Такие значения характерны для отдельных эпизодов жаркой погоды, которые могут формироваться под влиянием горячих воздушных масс, поступающих с южных направлений. При этом речь идёт не о постоянном температурном фоне, а о кратковременных пиковых значениях.
Синоптики отмечают, что подобные всплески тепла в мае являются типичными для юга страны, однако в этом году они могут быть более выраженными на фоне общего повышения температурного фона.
Прогноз по осадкам также остаётся неоднородным. В целом по Казахстану количество осадков ожидается около климатической нормы, однако в ряде регионов возможен дефицит влаги.
Меньше нормы осадков прогнозируется:
Такая неравномерность может повлиять на сельскохозяйственные работы и состояние почвенной влаги, особенно в засушливых зонах.
Май традиционно остаётся одним из самых нестабильных месяцев весны. В течение этого периода возможны как устойчивые тёплые дни, так и внезапные похолодания.
Синоптики подчёркивают, что именно в мае наиболее заметны резкие смены воздушных масс. После нескольких тёплых дней в страну могут вновь поступать холодные потоки воздуха, что приводит к снижению температуры и усилению ветра.
Такая динамика делает погоду в мае переменчивой и требует внимательного отношения к прогнозам, особенно при планировании сельхозработ, поездок и отдыха на открытом воздухе.
В целом май в Казахстане ожидается теплее обычного, однако без устойчивой летней стабильности. Жителей страны ждёт сочетание аномального тепла, локальной жары и периодов прохладной погоды.
Особое внимание синоптики рекомендуют обратить на южные регионы, где возможны кратковременные, но очень высокие температурные пики до 44 градусов.
