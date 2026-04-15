Майский зной или климатическая аномалия: синоптики предупредили Казахстан о «пекле» +44 градуса

Май в Казахстане обещает быть заметно теплее климатической нормы, при этом жителей страны ждут резкие погодные перепады и локальная жара до 44 градусов, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: fi.pinterest.com

Синоптики представили консультативный прогноз на май, согласно которому последний месяц весны в стране традиционно сохранит черты переходного периода. Это означает, что устойчивого летнего тепла ждать рано: погодная картина будет меняться быстро и неравномерно.

По данным специалистов, май в Казахстане характеризуется чередованием тёплых и прохладных периодов, а также возвратами холодного воздуха после устойчивого потепления. Такие колебания связаны с активной атмосферной циркуляцией, которая особенно характерна для весеннего сезона.

Температура выше климатической нормы

Главная особенность прогноза на этот год — повышение средней месячной температуры выше нормы на 1–2 градуса.

В целом по стране ожидается следующая температурная картина:

на большей части территории Казахстана средняя температура составит от +14 до +19 °C;

в южных, юго-западных и крайних юго-восточных регионах воздух прогреется сильнее — до +20…+24 °C;

в горных районах юго-востока и востока страны температурный фон будет более прохладным и составит +12…+14 °C.

Такие показатели указывают на постепенное укрепление летнего тепла, однако без стабильного установления жаркой погоды по всей территории страны.

Жара до 44 градусов: пик температур в южных регионах

Отдельного внимания заслуживает прогноз по южным регионам Казахстана. Здесь в отдельные дни температура воздуха может достигать экстремальных значений — до 44 градусов жары.

Такие значения характерны для отдельных эпизодов жаркой погоды, которые могут формироваться под влиянием горячих воздушных масс, поступающих с южных направлений. При этом речь идёт не о постоянном температурном фоне, а о кратковременных пиковых значениях.

Синоптики отмечают, что подобные всплески тепла в мае являются типичными для юга страны, однако в этом году они могут быть более выраженными на фоне общего повышения температурного фона.

Осадки: ближе к норме, но с региональными отклонениями

Прогноз по осадкам также остаётся неоднородным. В целом по Казахстану количество осадков ожидается около климатической нормы, однако в ряде регионов возможен дефицит влаги.

Меньше нормы осадков прогнозируется:

в Кызылординской области;

в области Ұлытау;

на большей части Карагандинской области;

в Туркестанской и Жамбылской областях;

на юго-востоке Актюбинской области;

на юге Костанайской области;

в северной половине Алматинской области;

на крайнем юге Акмолинской области;

на северо-западе области Жетісу;

на крайнем юго-западе области Абай.

Такая неравномерность может повлиять на сельскохозяйственные работы и состояние почвенной влаги, особенно в засушливых зонах.

Погодные особенности мая: от тепла к прохладе и обратно

Май традиционно остаётся одним из самых нестабильных месяцев весны. В течение этого периода возможны как устойчивые тёплые дни, так и внезапные похолодания.

Синоптики подчёркивают, что именно в мае наиболее заметны резкие смены воздушных масс. После нескольких тёплых дней в страну могут вновь поступать холодные потоки воздуха, что приводит к снижению температуры и усилению ветра.

Такая динамика делает погоду в мае переменчивой и требует внимательного отношения к прогнозам, особенно при планировании сельхозработ, поездок и отдыха на открытом воздухе.

Итоговый прогноз: тёплый, но нестабильный месяц

В целом май в Казахстане ожидается теплее обычного, однако без устойчивой летней стабильности. Жителей страны ждёт сочетание аномального тепла, локальной жары и периодов прохладной погоды.

Особое внимание синоптики рекомендуют обратить на южные регионы, где возможны кратковременные, но очень высокие температурные пики до 44 градусов.