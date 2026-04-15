Медаль на тое дороже совести: в Казахстане требуют запретить клоунаду с вручением наград

В Казахстане подняли вопрос о необходимости более строгого контроля за так называемыми общественными наградами. Поводом стали случаи, когда символические знаки отличия теряют свою ценность и превращаются в элемент показного статуса, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

С инициативой выступил депутат Мажилиса Ерболат Сатыбалдин, который заявил о росте явления, подрывающего уважение к настоящим заслугам граждан.

«Псевдонаграды» на семейных торжествах и в коллективах

По словам депутата, практика вручения символических «наград» распространилась далеко за пределы официальных или профессиональных мероприятий.

Он отметил, что сегодня подобные знаки можно встретить даже на семейных праздниках и в трудовых коллективах.

«Доходит до того, что хозяева праздников вручают гостям значки вроде “Лучший сват”, превращая само понятие почётной награды в бессмысленную игрушку», — заявил мажилисмен.

Формирование рынка «почётных» званий

Сатыбалдин подчеркнул, что речь идёт не только об отдельной практике, но и о формировании целой индустрии.

По его словам, в стране появляются организации и проекты, которые предлагают включение граждан в различные «энциклопедии» и списки, такие как «Человек века» или «Золотой человек», зачастую за плату.

Подобные инициативы, считает депутат, создают иллюзию признания, не имея реальной ценности.

Опасные копии государственных наград

Отдельное внимание мажилисмен уделил случаям, когда общественные знаки отличия внешне напоминают государственные награды или используют схожую символику.

В качестве примера он привёл деятельность организации Qazaqstan ardagerleri, которая в 2025 году вручала награды, похожие на официальные. По данным депутата, организатор впоследствии был привлечён к административной ответственности.

Предупреждение об обесценивании заслуг

По мнению Сатыбалдина, распространение подобных практик приводит к размыванию понятия заслуг и снижает доверие к реальным достижениям граждан.

«Обесценивание званий и торговля наградами убивают справедливость. В итоге настоящий, честный труд остаётся в тени», — отметил депутат.

Он подчеркнул, что подобные явления формируют «пустой блеск» вместо реального общественного признания.

Пробел в законодательстве

Депутат указал на ключевую проблему — отсутствие в законодательстве Казахстана чёткого определения термина «общественная награда».

Из-за этого деятельность по их учреждению фактически не регулируется, что, по его мнению, создаёт почву для злоупотреблений.

Какие меры предлагают в Мажилисе

В рамках инициативы предлагается рассмотреть ряд законодательных изменений:

закрепить понятие «общественная награда»;

запретить использование имён исторических личностей и государственных терминов;

ввести обязательную геральдическую и правовую экспертизу;

усилить ответственность за имитацию государственных наград.

Итоговая позиция депутата

Сатыбалдин подчеркнул, что награды в обществе необходимы, однако они должны отражать реальные заслуги.