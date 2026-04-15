15.04.2026, 17:55

Медаль на тое дороже совести: в Казахстане требуют запретить клоунаду с вручением наград

Новости Казахстана 0 1 376

В Казахстане подняли вопрос о необходимости более строгого контроля за так называемыми общественными наградами. Поводом стали случаи, когда символические знаки отличия теряют свою ценность и превращаются в элемент показного статуса, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: пресс-служба Акорды

С инициативой выступил депутат Мажилиса Ерболат Сатыбалдин, который заявил о росте явления, подрывающего уважение к настоящим заслугам граждан.

«Псевдонаграды» на семейных торжествах и в коллективах

По словам депутата, практика вручения символических «наград» распространилась далеко за пределы официальных или профессиональных мероприятий.

Он отметил, что сегодня подобные знаки можно встретить даже на семейных праздниках и в трудовых коллективах.

«Доходит до того, что хозяева праздников вручают гостям значки вроде “Лучший сват”, превращая само понятие почётной награды в бессмысленную игрушку», — заявил мажилисмен.

Формирование рынка «почётных» званий

Сатыбалдин подчеркнул, что речь идёт не только об отдельной практике, но и о формировании целой индустрии.

По его словам, в стране появляются организации и проекты, которые предлагают включение граждан в различные «энциклопедии» и списки, такие как «Человек века» или «Золотой человек», зачастую за плату.

Подобные инициативы, считает депутат, создают иллюзию признания, не имея реальной ценности.

Опасные копии государственных наград

Отдельное внимание мажилисмен уделил случаям, когда общественные знаки отличия внешне напоминают государственные награды или используют схожую символику.

В качестве примера он привёл деятельность организации Qazaqstan ardagerleri, которая в 2025 году вручала награды, похожие на официальные. По данным депутата, организатор впоследствии был привлечён к административной ответственности.

Предупреждение об обесценивании заслуг

По мнению Сатыбалдина, распространение подобных практик приводит к размыванию понятия заслуг и снижает доверие к реальным достижениям граждан.

«Обесценивание званий и торговля наградами убивают справедливость. В итоге настоящий, честный труд остаётся в тени», — отметил депутат.

Он подчеркнул, что подобные явления формируют «пустой блеск» вместо реального общественного признания.

Пробел в законодательстве

Депутат указал на ключевую проблему — отсутствие в законодательстве Казахстана чёткого определения термина «общественная награда».

Из-за этого деятельность по их учреждению фактически не регулируется, что, по его мнению, создаёт почву для злоупотреблений.

Какие меры предлагают в Мажилисе

В рамках инициативы предлагается рассмотреть ряд законодательных изменений:

  • закрепить понятие «общественная награда»;
  • запретить использование имён исторических личностей и государственных терминов;
  • ввести обязательную геральдическую и правовую экспертизу;
  • усилить ответственность за имитацию государственных наград.

Итоговая позиция депутата

Сатыбалдин подчеркнул, что награды в обществе необходимы, однако они должны отражать реальные заслуги.

«Истинного гражданина народ чтит и без медалей. Купленные или выпрошенные регалии… никогда не купят искреннее уважение общества», — заключил он.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0

Последние комментарии

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь