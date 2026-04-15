15.04.2026, 18:48

В Казахстане решили, что граждане не умеете распоряжаться своей пенсией

Новости Казахстана

В Казахстане пересматривают подход к расчету порогов достаточности пенсионных накоплений. Из-за перехода на новую методику снять средства из ЕНПФ станет сложнее, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: © Depositphotos/amixstudio

Как изменится система порогов достаточности

В Казахстане готовятся пересмотреть механизм определения порогов достаточности пенсионных накоплений. Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, система перейдёт от прогнозной модели к более реалистичному расчёту.

Порог достаточности — это сумма, которая должна оставаться на пенсионном счёте гражданина для обеспечения будущих выплат. Средства сверх этой суммы можно использовать на жильё или лечение.

Как работает система сейчас

На данный момент расчёт порогов основан на прогнозных и социальных показателях. В формулу включаются:

  • минимальная заработная плата;
  • прожиточный минимум;
  • предполагаемые будущие пенсионные взносы.

Таким образом, учитываются даже те доходы, которые человек ещё не успел накопить.

Новая методика расчёта

В обновлённой системе подход меняется. Теперь ключевой принцип — оценка того, хватит ли накоплений на пожизненные выплаты пенсионеру.

Иными словами, государство будет исходить из расчёта:

  • сколько средств необходимо для ежемесячной пенсии до конца жизни человека;
  • какой объём накоплений должен оставаться на счёте, чтобы обеспечить такие выплаты.

Например, если у гражданина есть 6 млн тенге, система будет оценивать, хватит ли этой суммы для регулярных выплат на весь период жизни. Если нет — снять средства не разрешат.

Роль пенсионного аннуитета

Новая модель расчёта будет приближена к принципам пенсионного аннуитета — механизма, при котором гражданин передаёт накопления страховой компании и получает пожизненные выплаты.

При этом в Минтруда подчёркивают, что аннуитет не заменяет пороги достаточности — он лишь влияет на логику расчёта.

В расчетах будут учитываться:

  • ожидаемая продолжительность жизни;
  • размер ежемесячных выплат;
  • доходность пенсионных накоплений.

Какие будут новые пороги

Точные значения новых порогов пока не утверждены. Их рассчитают после внедрения новой методики.

Однако известно, что пороги по-прежнему будут зависеть от возраста граждан и ежегодно корректироваться с учётом экономических и демографических факторов.

Ранее в Министерстве труда отмечали, что средний рост порогов может составить около 10%.

Что изменится для граждан

После внедрения новой системы доступ к пенсионным накоплениям может стать более ограниченным. Ожидается, что:

  • пороги увеличатся;
  • сумма, доступная для снятия, уменьшится;
  • условия использования средств на жильё и лечение сохранятся.

Зачем меняют систему

По данным ведомства, действующий подход имеет ряд недостатков:

  • сильная зависимость от долгосрочных экономических прогнозов;
  • учёт будущих взносов, которые могут не поступить;
  • занижение реального уровня необходимой пенсионной защиты.

В результате граждане могут преждевременно снимать накопления, рискуя остаться с недостаточной пенсией в будущем.

Когда заработают новые правила

Проект изменений уже подготовлен и направлен на согласование в государственные органы, а также в Национальный банк и ЕНПФ.

Окончательные сроки внедрения новой системы пока не объявлены.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь