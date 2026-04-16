Почему цена утренней пиалы чая в Казахстане теперь зависит от ситуации в Африке

В Казахстане зафиксирована заметная разница в ценах на черный чай в регионах: стоимость килограмма варьируется почти на полторы тысячи тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Средняя цена на чай продолжает расти

В марте 2026 года черный чай в Казахстане в среднем продавался по 5 846 тенге за килограмм. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цена увеличилась на 6,9%.

В пересчете на стандартную упаковку весом 250 граммов средняя стоимость составила около 1 462 тенге. Таким образом, чай остается одним из стабильных, но постепенно дорожающих продуктов повседневного спроса.

Где чай дешевле всего

Самые низкие цены на черный чай среди регионов Казахстана зафиксированы в Семее. Здесь килограмм напитка в среднем обходился в 5 300 тенге.

Эксперты отмечают, что именно этот показатель стал минимальным по стране, сформировав нижнюю границу ценового диапазона на рынке.

Регионы с самой высокой стоимостью

Наиболее дорогой чай продается в Шымкенте, где средняя цена достигла 6 747 тенге за килограмм.

В числе регионов с повышенным уровнем цен также оказались Атырау — 6 338 тенге, Караганда — 6 216 тенге и Кызылорда — 6 069 тенге за килограмм.

Разрыв между самым дешевым и самым дорогим регионом составляет более 1 400 тенге за килограмм, что делает рынок чая в стране неоднородным по ценовому уровню.

Как распределяются цены по стране

В остальных городах Казахстана стоимость черного чая находится в более узком диапазоне — от 5,4 до 5,9 тысячи тенге за килограмм.

Такой разброс указывает на влияние логистики, региональной торговой наценки и структуры поставок в конкретных областях.

Потребление чая в Казахстане

По оценкам специалистов, среднестатистический житель страны потребляет около 100 граммов чая в месяц. Несмотря на сравнительно умеренный объем потребления, чай остается одним из наиболее популярных напитков в Казахстане.

Откуда в Казахстан поступает чай

Основной объем импорта черного чая поступает из Кении, на которую приходится около 40% всех поставок.

Также значительные партии завозятся из Индии и Китая, которые традиционно остаются ключевыми поставщиками чайной продукции на казахстанский рынок.