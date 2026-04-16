Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
16.04.2026, 07:09

Бюро нацстатистики пересматривает правила своей деятельности

В Казахстане обсуждается проект изменений в работе Бюро национальной статистики, который затрагивает ключевые формы учета данных о доходах, расходах и качестве жизни населения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Бюро нацстатистики предлагает обновить правила своей деятельности

Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан разработало и вынесло на общественное обсуждение проект приказа, предусматривающий изменения в действующих нормативных документах.

Инициатива направлена на обновление правил, регулирующих порядок проведения общегосударственных статистических наблюдений, а также уточнение инструкций по заполнению ряда форм.

Какие статистические формы планируется изменить

Проект приказа затрагивает несколько ключевых направлений, связанных с учетом социально-экономических показателей населения. В частности, изменения предлагается внести в инструкции по заполнению следующих форм:

  • «Дневник использования времени» (индекс D 001), который проводится один раз в пять лет
  • «Качество жизни населения» (индекс D 002), ежегодное наблюдение
  • «Дневник учета ежедневных расходов» (индекс D 003), квартальная форма
  • «Журнал учета ежеквартальных расходов и доходов домашних хозяйств» (индекс D 004), квартальное наблюдение
  • «Контрольная карточка состава домашнего хозяйства» (индекс D 008), ежегодная форма с ежеквартальным уточнением

Таким образом, корректировки затрагивают сразу несколько базовых инструментов статистического учета, используемых для анализа уровня жизни и структуры расходов населения.

Цель изменений

Хотя в опубликованном проекте не раскрываются подробные причины корректировок, подобные изменения, как правило, направлены на:

  • повышение точности сбора данных
  • актуализацию методологии учета
  • упрощение или уточнение процедур заполнения форм
  • улучшение качества статистической информации

Обсуждение проекта

Проект приказа находится на стадии общественного обсуждения. Оно продлится до 29 апреля 2026 года.

Граждане и заинтересованные стороны могут направить свои предложения и замечания через портал «Открытые НПА».

