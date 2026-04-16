Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
16.04.2026, 08:57

Театральный мир Казахстана понёс тяжёлую утрату

Новости Казахстана

Скончался народный артист Казахстана, известный режиссёр и педагог Есмухан Обаев. О его уходе сообщили в Министерстве культуры и информации, передает Lada.kz. 

Фото: Казахский национальный драматический театр им. М. Ауэзова
Фото: Казахский национальный драматический театр им. М. Ауэзова

Ушёл из жизни один из основателей современной казахской режиссуры

В Казахстане скончался выдающийся деятель культуры, народный артист, режиссёр и педагог Есмухан Обаев. Его имя на протяжении десятилетий было связано с развитием национального театрального искусства, формированием режиссёрской школы и подготовкой нового поколения актёров.

В Министерстве культуры и информации отметили, что уход Обаева стал большой утратой для всей культурной сферы страны. В ведомстве подчеркнули, что его вклад в развитие театра невозможно переоценить, а творческое наследие останется частью культурной памяти народа.

Человек, стоявший у истоков театральной школы

Есмухан Несипбайулы Обаев родился 23 июня 1941 года в селе Кеген Алма-Атинской области. Его путь в искусство начался с обучения в Алма-Атинской государственной консерватории, которую он окончил в 1964 году. Наставником будущего режиссёра стал народный артист Казахской ССР Аскар Токпанов, сыгравший важную роль в формировании его профессионального взгляда на сцену.

С первых лет своей карьеры Обаев был тесно связан с драматическим театром, где проявил себя как режиссёр, способный сочетать классическую школу и национальную драматургию. Позднее он проходил стажировку в Московском художественном академическом театре (МХАТ), что значительно расширило его профессиональный кругозор и повлияло на его постановочный стиль.

Театральная карьера и руководящие должности

В разные годы Есмухан Обаев работал в ведущих театральных учреждениях страны. Он занимал должность режиссёра Казахского государственного драматического театра, а также возглавлял Семипалатинский казахский драматический театр имени Абая, где проявил себя как художественный руководитель и главный режиссёр.

Позднее он также занимал руководящие позиции в сфере образования и культуры. В частности, Обаев был ректором Алматинского театрально-художественного института имени Темирбека Жургенова, а также работал заместителем министра культуры Казахстана.

Особое место в его биографии занимает период с 2001 по 2013 год, когда он возглавлял Казахский государственный академический театр драмы имени Мухтара Ауэзова. Этот этап стал одним из наиболее значимых в его профессиональной жизни и оказал влияние на развитие всего театрального процесса в стране.

Вклад в искусство и признание

Есмухан Обаев является лауреатом многочисленных государственных и профессиональных наград. Он был удостоен звания народного артиста Казахской ССР в 1988 году, ранее получил звание заслуженного деятеля искусств Казахской ССР в 1975 году.

Его вклад в культуру также был отмечен независимой премией «Тарлан», а среди государственных наград — ордена «Парасат» и «Барыс». Эти награды стали признанием его многолетней работы в сфере театра, образования и культурного развития страны.

Режиссёр, сформировавший сценическую классику

За свою карьеру Есмухан Обаев поставил десятки спектаклей, многие из которых вошли в золотой фонд казахского и мирового театра. Среди наиболее известных работ — постановки «Абай», «Карагоз», «Айман — Шолпан», а также классические произведения мировой драматургии, включая «Ревизор», «На дне» и «Укрощение строптивой».

Его постановки отличались вниманием к психологической глубине персонажей, национальному колориту и стремлением соединить традиции с современным сценическим языком. Благодаря этому его работы сохраняли актуальность и вызывали интерес у разных поколений зрителей.

Утрата для культуры Казахстана

Смерть Есмухана Обаева стала значимым событием для культурного сообщества страны. Его вклад в развитие театра, педагогическую деятельность и формирование профессиональной школы режиссуры остаётся фундаментальной частью истории казахстанского искусства.

Имя режиссёра прочно связано с эпохой становления современного национального театра, а его ученики и последователи продолжают развивать заложенные им традиции.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь