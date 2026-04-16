Температура воды в Каспийском море
16.04.2026, 12:38

«Спишут все деньги»: Генпрокуратура предупредила владельцев iPhone в Казахстане

Генеральная прокуратура Казахстана заявила о росте случаев интернет-мошенничества, при которых злоумышленники маскируются под популярные облачные сервисы и выманивают у пользователей личные данные и деньги, сообщает Lada.kz. 

Фото: kwfoundation.org
Фото: kwfoundation.org

Новая волна фишинга: под ударом владельцы iPhone и облачных сервисов

В Казахстане зафиксирована новая схема интернет-мошенничества, нацеленная в первую очередь на пользователей устройств Apple и облачных хранилищ. Речь идет о массовой рассылке поддельных уведомлений от имени сервиса iCloud.

По данным Генеральной прокуратуры, злоумышленники активно используют электронные письма, SMS и push-уведомления, которые внешне практически не отличаются от официальных сообщений. В них сообщается о якобы переполненном облачном хранилище, угрозе блокировки аккаунта или удалении данных.

Как работает схема обмана

Мошенники играют на страхе пользователей потерять доступ к своим данным. В уведомлениях предлагается «срочно решить проблему» — перейти по ссылке и обновить платежную информацию или купить дополнительное место в облаке.

Однако ссылка ведет не на официальный ресурс, а на фишинговый сайт, визуально копирующий оригинальные страницы сервисов. После ввода логина, пароля и банковских данных вся информация попадает в руки злоумышленников.

Таким образом, жертвы рискуют не только потерять доступ к своим аккаунтам, но и лишиться денежных средств.

Опасность распространяется не только на iCloud

В Генпрокуратуре подчеркивают, что подобные схемы затрагивают не один сервис. Помимо iCloud, мошенники используют поддельные уведомления от имени популярных платформ, включая Google Drive, Mail.ru и Яндекс Диск.

Это значительно расширяет круг потенциальных жертв, поскольку большинство пользователей хранят личные данные сразу в нескольких облачных сервисах.

Как защитить себя от мошенников

Специалисты рекомендуют соблюдать базовые меры цифровой безопасности, чтобы избежать потери данных и денег:

  • не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений, даже если они выглядят официально;
  • проверять состояние аккаунта только через официальные приложения или вручную введенный адрес сайта;
  • использовать двухфакторную аутентификацию;
  • создавать уникальные и сложные пароли для каждого сервиса.

Что делать при подозрении на взлом

Если есть малейшие признаки компрометации аккаунта, необходимо действовать без промедления:

  • срочно сменить пароль;
  • завершить все активные сессии на устройствах;
  • проверить привязанные платежные данные;
  • обратиться в службу поддержки сервиса.

В ведомстве отдельно подчеркивают: любые уведомления о блокировке аккаунтов или удалении данных нужно проверять исключительно через официальные сервисы, а не по ссылкам из сообщений.

