МВД Казахстана обратилось к казахстанцам с иностранными паспортами

В Казахстане напомнили о действующем запрете на двойное гражданство и правилах уведомления при получении паспорта другого государства, сообщает Lada.kz.
В Департаменте полиции области Абай разъяснили порядок действий для граждан Казахстана, которые получили или планируют получить гражданство другой страны. В ведомстве подчеркнули, что законодательство РК не допускает наличие двойного гражданства.
Приобретение иностранного паспорта автоматически означает утрату гражданства Республики Казахстан.
После получения гражданства другого государства казахстанцы обязаны уведомить органы внутренних дел в течение 30 календарных дней.
Подать заявление можно:
Для оформления уведомления необходимо предоставить:
За несоблюдение требований законодательства предусмотрена административная ответственность по статье 496 КоАП РК «Нарушение законодательства Республики Казахстан о гражданстве».
Санкции включают:
В полиции подчеркивают, что соблюдение сроков уведомления позволяет избежать серьезных штрафов и правовых последствий. Закон о гражданстве действует одинаково для всех граждан Казахстана без исключений.
