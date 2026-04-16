МВД Казахстана обратилось к казахстанцам с иностранными паспортами

В Казахстане напомнили о действующем запрете на двойное гражданство и правилах уведомления при получении паспорта другого государства, сообщает Lada.kz.

Двойное гражданство в Казахстане: что нужно знать

В Департаменте полиции области Абай разъяснили порядок действий для граждан Казахстана, которые получили или планируют получить гражданство другой страны. В ведомстве подчеркнули, что законодательство РК не допускает наличие двойного гражданства.

Приобретение иностранного паспорта автоматически означает утрату гражданства Республики Казахстан.

Обязанность уведомления: сроки и порядок

После получения гражданства другого государства казахстанцы обязаны уведомить органы внутренних дел в течение 30 календарных дней.

Подать заявление можно:

в территориальные подразделения полиции по месту жительства (миграционная служба);

в заграничные учреждения Республики Казахстан, если гражданин находится за рубежом.

Какие документы потребуются

Для оформления уведомления необходимо предоставить:

заявление об отказе от гражданства РК;

паспорт гражданина Республики Казахстан;

документ, подтверждающий наличие иностранного гражданства.

Ответственность за нарушение сроков

За несоблюдение требований законодательства предусмотрена административная ответственность по статье 496 КоАП РК «Нарушение законодательства Республики Казахстан о гражданстве».

Санкции включают:

использование паспорта РК после утраты гражданства — штраф 200 МРП (865 000 тенге);

несообщение о получении иностранного гражданства или просрочка уведомления — штраф 100 МРП (432 500 тенге) либо административное выдворение за пределы страны;

аналогичные нарушения для госслужащих и лиц с управленческими функциями — штраф 300 МРП (1 297 500 тенге) с возможным выдворением.

Важное напоминание для граждан

В полиции подчеркивают, что соблюдение сроков уведомления позволяет избежать серьезных штрафов и правовых последствий. Закон о гражданстве действует одинаково для всех граждан Казахстана без исключений.