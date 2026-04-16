В Казахстане изменили правила установки счетчиков воды

В Казахстане начали действовать обновленные правила установки приборов учета воды, предусматривающие переход на «умные» счетчики с автоматической передачей данных в цифровую систему ЖКХ, сообщает Lada.kz.

Фото: Pinterest

Новые правила учета воды в Казахстане

В Казахстане вступили в силу новые требования к приборам учета водоснабжения и водоотведения. Соответствующий приказ Министерства промышленности и строительства РК начал действовать с 27 марта 2026 года, однако о его деталях гражданам напомнили 16 апреля в пресс-службе ведомства.

Главное изменение касается перехода на цифровые счетчики, которые будут автоматически передавать данные о потреблении воды в единую систему ЖКХ.

«Умные» счетчики с автоматической передачей данных

Согласно новым нормам, все вновь устанавливаемые приборы учета воды должны быть оснащены цифровой телеметрией.

Такие устройства будут обеспечивать:

автоматический дистанционный сбор данных;

передачу информации в единую цифровую платформу ЖКХ «Smart Turmys»;

интеграцию с информационно-измерительной системой (ИИС) и автоматизированной системой учета энергопотребления (АСУЭ);

защищенную передачу данных с использованием криптографии и разграничением доступа через APN;

резервирование каналов связи для бесперебойной работы;

двустороннюю связь с цифровой платформой.

Как будет работать новая система учета

В Министерстве промышленности и строительства пояснили, что приборы учета будут поставляться вместе с интегрированной информационной системой, что исключает необходимость дополнительной оплаты за доступ к базе данных.

Водоснабжающие организации получат право самостоятельной эксплуатации системы на весь срок ее использования.

Кроме того, новые счетчики на вводах к абонентам будут оснащаться автоматическим запорным клапаном, который позволит дистанционно управлять подачей воды. Доступ к этой функции будет строго ограничен и предоставляться только уполномоченным сотрудникам водоканалов в соответствии с законодательством.

Обязательная замена счетчиков не требуется

В ведомстве отдельно подчеркнули, что массовой замены действующих приборов учета не предусмотрено.

Гражданам не нужно менять исправные счетчики — они могут использоваться до окончания срока службы. Новые требования распространяются только на:

первичную установку приборов учета;

замену устройств, вышедших из строя.

Также производители обязаны обеспечивать гарантийный срок эксплуатации новых электронных счетчиков не менее пяти лет.