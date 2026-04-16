Температура воды в Каспийском море
16.04.2026, 15:45

В Казахстане изменили правила установки счетчиков воды

Новости Казахстана 0 794

В Казахстане начали действовать обновленные правила установки приборов учета воды, предусматривающие переход на «умные» счетчики с автоматической передачей данных в цифровую систему ЖКХ, сообщает Lada.kz. 

Фото: Pinterest

Новые правила учета воды в Казахстане

В Казахстане вступили в силу новые требования к приборам учета водоснабжения и водоотведения. Соответствующий приказ Министерства промышленности и строительства РК начал действовать с 27 марта 2026 года, однако о его деталях гражданам напомнили 16 апреля в пресс-службе ведомства.

Главное изменение касается перехода на цифровые счетчики, которые будут автоматически передавать данные о потреблении воды в единую систему ЖКХ.

«Умные» счетчики с автоматической передачей данных

Согласно новым нормам, все вновь устанавливаемые приборы учета воды должны быть оснащены цифровой телеметрией.

Такие устройства будут обеспечивать:

  • автоматический дистанционный сбор данных;
  • передачу информации в единую цифровую платформу ЖКХ «Smart Turmys»;
  • интеграцию с информационно-измерительной системой (ИИС) и автоматизированной системой учета энергопотребления (АСУЭ);
  • защищенную передачу данных с использованием криптографии и разграничением доступа через APN;
  • резервирование каналов связи для бесперебойной работы;
  • двустороннюю связь с цифровой платформой.

Как будет работать новая система учета

В Министерстве промышленности и строительства пояснили, что приборы учета будут поставляться вместе с интегрированной информационной системой, что исключает необходимость дополнительной оплаты за доступ к базе данных.

Водоснабжающие организации получат право самостоятельной эксплуатации системы на весь срок ее использования.

Кроме того, новые счетчики на вводах к абонентам будут оснащаться автоматическим запорным клапаном, который позволит дистанционно управлять подачей воды. Доступ к этой функции будет строго ограничен и предоставляться только уполномоченным сотрудникам водоканалов в соответствии с законодательством.

Обязательная замена счетчиков не требуется

В ведомстве отдельно подчеркнули, что массовой замены действующих приборов учета не предусмотрено.

Гражданам не нужно менять исправные счетчики — они могут использоваться до окончания срока службы. Новые требования распространяются только на:

  • первичную установку приборов учета;
  • замену устройств, вышедших из строя.

Также производители обязаны обеспечивать гарантийный срок эксплуатации новых электронных счетчиков не менее пяти лет.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь