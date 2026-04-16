В Казахстане изменили правила установки счетчиков воды

В Казахстане вступили в силу новые требования к приборам учета водоснабжения и водоотведения. Соответствующий приказ Министерства промышленности и строительства РК начал действовать с 27 марта 2026 года, однако о его деталях гражданам напомнили 16 апреля в пресс-службе ведомства.
Главное изменение касается перехода на цифровые счетчики, которые будут автоматически передавать данные о потреблении воды в единую систему ЖКХ.
Согласно новым нормам, все вновь устанавливаемые приборы учета воды должны быть оснащены цифровой телеметрией.
Такие устройства будут обеспечивать:
В Министерстве промышленности и строительства пояснили, что приборы учета будут поставляться вместе с интегрированной информационной системой, что исключает необходимость дополнительной оплаты за доступ к базе данных.
Водоснабжающие организации получат право самостоятельной эксплуатации системы на весь срок ее использования.
Кроме того, новые счетчики на вводах к абонентам будут оснащаться автоматическим запорным клапаном, который позволит дистанционно управлять подачей воды. Доступ к этой функции будет строго ограничен и предоставляться только уполномоченным сотрудникам водоканалов в соответствии с законодательством.
В ведомстве отдельно подчеркнули, что массовой замены действующих приборов учета не предусмотрено.
Гражданам не нужно менять исправные счетчики — они могут использоваться до окончания срока службы. Новые требования распространяются только на:
Также производители обязаны обеспечивать гарантийный срок эксплуатации новых электронных счетчиков не менее пяти лет.
