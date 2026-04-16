Можно ли казахстанцам ездить на авто с китайскими номерами? Официальный ответ

В Казахстане разъяснили правила использования автомобилей с иностранной регистрацией, включая машины с китайскими номерами, на территории страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Машин с иностранными номерами становится больше

На дорогах Казахстана всё чаще можно встретить автомобили, зарегистрированные в Китае. На этом фоне у водителей возникает вопрос: могут ли граждане Казахстана законно управлять такими транспортными средствами и при каких условиях это разрешено.

Речь идет как о частном ввозе автомобилей, так и о временном пребывании машин, участвующих в международном движении.

Что говорит закон о международном движении

Согласно Закону РК «О дорожном движении», транспортное средство может находиться на территории Казахстана в режиме международного движения до одного года с момента пересечения границы.

Автомобиль признается участвующим в международном движении, если он одновременно соответствует нескольким условиям:

им управляет иностранец или лицо без гражданства, не имеющее вида на жительство в РК;

транспортное средство зарегистрировано за пределами Казахстана;

автомобиль ввезен в страну временно.

Таким образом, ключевым фактором является не только регистрация машины, но и статус водителя.

Когда казахстанцы могут ездить на иностранных авто

Отдельно в законодательстве предусмотрены случаи, когда автомобилем с иностранными номерами может управлять гражданин Казахстана.

С 31 декабря 2025 года действует уточнение: автомобиль также считается находящимся в международном движении, если он используется гражданином РК, который:

постоянно проживает за пределами Казахстана;

является владельцем транспортного средства;

временно ввез автомобиль в страну;

не зарегистрировал его в Казахстане.

Однако и в этом случае действует ограничение — срок пребывания автомобиля в стране не может превышать одного года.

Ограничения и обязательная страховка

Дополнительно в законодательство о страховании были внесены изменения, которые фактически ограничивают использование иностранных автомобилей резидентами Казахстана.

Согласно нормам, запрещено заключать договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (ОГПО) для транспортных средств, которые не находятся в международном движении и не зарегистрированы в Казахстане.

Это означает, что гражданин РК или резидент страны не сможет оформить страховку на автомобиль с иностранными номерами, если он не подпадает под режим международного движения.

Итог: кто может водить авто с китайскими номерами

Фактически управление автомобилем с иностранной регистрацией, включая китайскую, в Казахстане возможно только при строгом соблюдении условий:

водитель имеет статус нерезидента или постоянно проживает за границей;

автомобиль временно ввезен в страну;

соблюдается срок пребывания до одного года;

оформлено обязательное страхование.

Для большинства граждан Казахстана использование таких автомобилей на постоянной основе законом не предусмотрено.