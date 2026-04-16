Можно ли казахстанцам ездить на авто с китайскими номерами? Официальный ответ

В Казахстане разъяснили правила использования автомобилей с иностранной регистрацией, включая машины с китайскими номерами, на территории страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.
На дорогах Казахстана всё чаще можно встретить автомобили, зарегистрированные в Китае. На этом фоне у водителей возникает вопрос: могут ли граждане Казахстана законно управлять такими транспортными средствами и при каких условиях это разрешено.
Речь идет как о частном ввозе автомобилей, так и о временном пребывании машин, участвующих в международном движении.
Согласно Закону РК «О дорожном движении», транспортное средство может находиться на территории Казахстана в режиме международного движения до одного года с момента пересечения границы.
Автомобиль признается участвующим в международном движении, если он одновременно соответствует нескольким условиям:
Таким образом, ключевым фактором является не только регистрация машины, но и статус водителя.
Отдельно в законодательстве предусмотрены случаи, когда автомобилем с иностранными номерами может управлять гражданин Казахстана.
С 31 декабря 2025 года действует уточнение: автомобиль также считается находящимся в международном движении, если он используется гражданином РК, который:
Однако и в этом случае действует ограничение — срок пребывания автомобиля в стране не может превышать одного года.
Дополнительно в законодательство о страховании были внесены изменения, которые фактически ограничивают использование иностранных автомобилей резидентами Казахстана.
Согласно нормам, запрещено заключать договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (ОГПО) для транспортных средств, которые не находятся в международном движении и не зарегистрированы в Казахстане.
Это означает, что гражданин РК или резидент страны не сможет оформить страховку на автомобиль с иностранными номерами, если он не подпадает под режим международного движения.
Фактически управление автомобилем с иностранной регистрацией, включая китайскую, в Казахстане возможно только при строгом соблюдении условий:
Для большинства граждан Казахстана использование таких автомобилей на постоянной основе законом не предусмотрено.
