18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
474.08
558.28
6.26
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
16.04.2026, 16:58

Можно ли казахстанцам ездить на авто с китайскими номерами? Официальный ответ

Новости Казахстана 0 494

В Казахстане разъяснили правила использования автомобилей с иностранной регистрацией, включая машины с китайскими номерами, на территории страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Фото: ru.pinterest.com

Машин с иностранными номерами становится больше

На дорогах Казахстана всё чаще можно встретить автомобили, зарегистрированные в Китае. На этом фоне у водителей возникает вопрос: могут ли граждане Казахстана законно управлять такими транспортными средствами и при каких условиях это разрешено.

Речь идет как о частном ввозе автомобилей, так и о временном пребывании машин, участвующих в международном движении.

Что говорит закон о международном движении

Согласно Закону РК «О дорожном движении», транспортное средство может находиться на территории Казахстана в режиме международного движения до одного года с момента пересечения границы.

Автомобиль признается участвующим в международном движении, если он одновременно соответствует нескольким условиям:

  • им управляет иностранец или лицо без гражданства, не имеющее вида на жительство в РК;
  • транспортное средство зарегистрировано за пределами Казахстана;
  • автомобиль ввезен в страну временно.

Таким образом, ключевым фактором является не только регистрация машины, но и статус водителя.

Когда казахстанцы могут ездить на иностранных авто

Отдельно в законодательстве предусмотрены случаи, когда автомобилем с иностранными номерами может управлять гражданин Казахстана.

С 31 декабря 2025 года действует уточнение: автомобиль также считается находящимся в международном движении, если он используется гражданином РК, который:

  • постоянно проживает за пределами Казахстана;
  • является владельцем транспортного средства;
  • временно ввез автомобиль в страну;
  • не зарегистрировал его в Казахстане.

Однако и в этом случае действует ограничение — срок пребывания автомобиля в стране не может превышать одного года.

Ограничения и обязательная страховка

Дополнительно в законодательство о страховании были внесены изменения, которые фактически ограничивают использование иностранных автомобилей резидентами Казахстана.

Согласно нормам, запрещено заключать договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (ОГПО) для транспортных средств, которые не находятся в международном движении и не зарегистрированы в Казахстане.

Это означает, что гражданин РК или резидент страны не сможет оформить страховку на автомобиль с иностранными номерами, если он не подпадает под режим международного движения.

Итог: кто может водить авто с китайскими номерами

Фактически управление автомобилем с иностранной регистрацией, включая китайскую, в Казахстане возможно только при строгом соблюдении условий:

  • водитель имеет статус нерезидента или постоянно проживает за границей;
  • автомобиль временно ввезен в страну;
  • соблюдается срок пребывания до одного года;
  • оформлено обязательное страхование.

Для большинства граждан Казахстана использование таких автомобилей на постоянной основе законом не предусмотрено.

0
5
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

< >
