Опубликован важный прогноз по ценам и валюте: к чему готовиться казахстанцам в ближайшие три года

Эксперты пересмотрели макропрогнозы по Казахстану: ожидания по нефти выросли, инфляция ускорится, а базовая ставка останется высокой дольше, чем предполагалось ранее, сообщает Lada.kz.

Фото: azh.kz

Нефть подорожала в ожиданиях аналитиков

Национальный банк Казахстана опубликовал результаты очередного макроэкономического опроса, в котором приняли участие 14 аналитических организаций.

Одним из ключевых изменений стало повышение прогнозов по нефти марки Brent. Эксперты значительно улучшили ожидания по цене сырья на всем горизонте:

2026 год — около 80 долларов за баррель (ранее — 62 доллара)

— около 80 долларов за баррель (ранее — 62 доллара) 2027–2028 годы — около 70 долларов за баррель

Рост нефтяных ожиданий традиционно воспринимается как позитивный фактор для экономики Казахстана, однако он не смог полностью компенсировать инфляционные риски.

Экономика будет расти, но темпы замедлятся

Прогнозы по динамике ВВП остались относительно стабильными. Экономика Казахстана, по мнению аналитиков, будет постепенно возвращаться к своему потенциальному уровню роста:

2026 год — 5%

— 5% 2027 год — 4,6%

— 4,6% 2028 год — 4,3%

Речь идет о плавном замедлении после восстановления, что считается нормальной траекторией для развивающихся рынков.

Инфляция ускорится сильнее ожиданий

Наиболее заметный пересмотр произошел в инфляционных ожиданиях. Эксперты ухудшили прогноз на 2027 год:

2026 год — 10% (без изменений)

— 10% (без изменений) 2027 год — 8,6% (ранее — 8%)

— 8,6% (ранее — 8%) 2028 год — 7% (без изменений)

Это означает, что инфляционное давление в экономике сохранится дольше, чем предполагалось ранее.

Базовая ставка останется высокой

На фоне пересмотра инфляции аналитики также скорректировали ожидания по денежно-кредитной политике Национальный банк Казахстана.

Прогноз по базовой ставке:

конец 2026 года — 15,9%

— 15,9% 2027 год — 13,3% (выше прежних ожиданий)

— 13,3% (выше прежних ожиданий) 2028 год — 11,3%

Таким образом, снижение ставки будет происходить медленно, а жесткие условия кредитования сохранятся еще несколько лет.

Тенге окажется крепче прежних прогнозов

Несмотря на инфляционные риски, прогноз по курсу тенге был пересмотрен в сторону укрепления по сравнению с предыдущими оценками:

2026 год — 515 тенге за доллар (ранее — 535)

— 515 тенге за доллар (ранее — 535) 2027 год — 532,5 тенге (ранее — 555,1)

— 532,5 тенге (ранее — 555,1) 2028 год — 550 тенге (ранее — 578)

Поддержку нацвалюте оказывает более высокая ожидаемая цена на нефть, однако в долгосрочной перспективе сохраняется тренд на постепенное ослабление.

Что это значит для казахстанцев

Обновленные прогнозы указывают на смешанную картину:

инфляция будет снижаться, но медленно

кредиты останутся дорогими из-за высокой базовой ставки

тенге окажется стабильнее, чем ожидалось ранее

экономика продолжит рост, но с замедлением

В целом ближайшие три года для экономики Казахстана пройдут в условиях осторожной стабилизации без резких улучшений.