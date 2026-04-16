Опубликован важный прогноз по ценам и валюте: к чему готовиться казахстанцам в ближайшие три года

Эксперты пересмотрели макропрогнозы по Казахстану: ожидания по нефти выросли, инфляция ускорится, а базовая ставка останется высокой дольше, чем предполагалось ранее, сообщает Lada.kz.
Национальный банк Казахстана опубликовал результаты очередного макроэкономического опроса, в котором приняли участие 14 аналитических организаций.
Одним из ключевых изменений стало повышение прогнозов по нефти марки Brent. Эксперты значительно улучшили ожидания по цене сырья на всем горизонте:
Рост нефтяных ожиданий традиционно воспринимается как позитивный фактор для экономики Казахстана, однако он не смог полностью компенсировать инфляционные риски.
Прогнозы по динамике ВВП остались относительно стабильными. Экономика Казахстана, по мнению аналитиков, будет постепенно возвращаться к своему потенциальному уровню роста:
Речь идет о плавном замедлении после восстановления, что считается нормальной траекторией для развивающихся рынков.
Наиболее заметный пересмотр произошел в инфляционных ожиданиях. Эксперты ухудшили прогноз на 2027 год:
Это означает, что инфляционное давление в экономике сохранится дольше, чем предполагалось ранее.
На фоне пересмотра инфляции аналитики также скорректировали ожидания по денежно-кредитной политике Национальный банк Казахстана.
Прогноз по базовой ставке:
Таким образом, снижение ставки будет происходить медленно, а жесткие условия кредитования сохранятся еще несколько лет.
Несмотря на инфляционные риски, прогноз по курсу тенге был пересмотрен в сторону укрепления по сравнению с предыдущими оценками:
Поддержку нацвалюте оказывает более высокая ожидаемая цена на нефть, однако в долгосрочной перспективе сохраняется тренд на постепенное ослабление.
Обновленные прогнозы указывают на смешанную картину:
В целом ближайшие три года для экономики Казахстана пройдут в условиях осторожной стабилизации без резких улучшений.
