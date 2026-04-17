В Казахстане меняют правила доступа к банковским счетам: новые требования Нацбанка

Национальный банк РК утвердил новые требования к дистанционной идентификации клиентов и процедурам ареста денежных средств на банковских счетах, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.
Согласно постановлению Нацбанка от 10 апреля 2026 года, процесс открытия банковских счетов в удаленном режиме претерпел изменения. Теперь финансовые организации обязаны проводить биометрическую аутентификацию через Центр обмена идентификационными данными (ЦОИД).
Ключевые новшества по идентификации:
Строгий контроль: Личность клиента должна подтверждаться через государственную базу данных (ЦОИД).
Регламентация данных: Сроки хранения биометрических слепков и порядок их обработки теперь жестко определяются правилами оказания электронных банковских услуг.
Мобильные платежи: При использовании систем мобильных платежей банки также обязаны интегрировать биометрическую проверку и альтернативные идентификаторы.
Регулятор детализировал основания, по которым расходные операции по счетам казахстанцев могут быть приостановлены. Теперь порядок наложения ареста четко синхронизирован с Уголовно-процессуальным, Налоговым и Гражданским кодексами.
Важно знать: Банки обязаны реагировать на постановления судебных исполнителей и органов юстиции в течение трех операционных дней. В этот срок финансовая организация должна не только предоставить информацию о движении средств, но и отчитаться о принятых мерах (блокировке или списании).
Помимо работы с должниками, изменения коснулись межбанковских систем. Новые нормы направлены на:
Противодействие отмыванию доходов: Усиление прозрачности безналичных платежей.
Цифровизацию: Внедрение механизмов, которые исключают возможность открытия счета на подставное лицо без личного цифрового подтверждения.
Исполнительное производство: Регламентирован четкий порядок взаимодействия банков второго уровня (БВУ) с финансовыми организациями при исполнении решений о взыскании.
Стоит напомнить, что данные изменения принимаются на фоне масштабной акции: до конца апреля 2026 года в Казахстане действует упрощенный порядок снятия арестов со счетов, на которые поступают социально значимые выплаты и пособия.
Новые правила биометрии в банках и МФО призваны снизить уровень мошенничества и сделать систему исполнения судебных решений более оперативной и прозрачной.
