В Казахстане меняют правила доступа к банковским счетам: новые требования Нацбанка

Национальный банк РК утвердил новые требования к дистанционной идентификации клиентов и процедурам ареста денежных средств на банковских счетах, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

stock.adobe.com

Биометрия станет обязательной для дистанционных услуг

Согласно постановлению Нацбанка от 10 апреля 2026 года, процесс открытия банковских счетов в удаленном режиме претерпел изменения. Теперь финансовые организации обязаны проводить биометрическую аутентификацию через Центр обмена идентификационными данными (ЦОИД).

Ключевые новшества по идентификации:

Строгий контроль: Личность клиента должна подтверждаться через государственную базу данных (ЦОИД).

Регламентация данных: Сроки хранения биометрических слепков и порядок их обработки теперь жестко определяются правилами оказания электронных банковских услуг.

Мобильные платежи: При использовании систем мобильных платежей банки также обязаны интегрировать биометрическую проверку и альтернативные идентификаторы.

Арест счетов и взаимодействие с госорганами

Регулятор детализировал основания, по которым расходные операции по счетам казахстанцев могут быть приостановлены. Теперь порядок наложения ареста четко синхронизирован с Уголовно-процессуальным, Налоговым и Гражданским кодексами.

Важно знать: Банки обязаны реагировать на постановления судебных исполнителей и органов юстиции в течение трех операционных дней. В этот срок финансовая организация должна не только предоставить информацию о движении средств, но и отчитаться о принятых мерах (блокировке или списании).

Усиление цифрового надзора

Помимо работы с должниками, изменения коснулись межбанковских систем. Новые нормы направлены на:

Противодействие отмыванию доходов: Усиление прозрачности безналичных платежей. Цифровизацию: Внедрение механизмов, которые исключают возможность открытия счета на подставное лицо без личного цифрового подтверждения. Исполнительное производство: Регламентирован четкий порядок взаимодействия банков второго уровня (БВУ) с финансовыми организациями при исполнении решений о взыскании.

Контекст: Снятие арестов в апреле

Стоит напомнить, что данные изменения принимаются на фоне масштабной акции: до конца апреля 2026 года в Казахстане действует упрощенный порядок снятия арестов со счетов, на которые поступают социально значимые выплаты и пособия.

Новые правила биометрии в банках и МФО призваны снизить уровень мошенничества и сделать систему исполнения судебных решений более оперативной и прозрачной.