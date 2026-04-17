17.04.2026, 07:00

Казахстанцы жалуются на пропажу денег со своих пенсионных счетов в ЕНПФ: ответ Нацбанка

Новости Казахстана 0 1 643

Казахстанцы начали фиксировать снижение сумм на счетах в Едином накопительном пенсионном фонде. В Национальном банке объяснили, что происходит с накоплениями и стоит ли переживать вкладчикам, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: gov.kz

Жалобы вкладчиков: суммы уменьшаются на глазах

В последние недели казахстанцы все чаще сообщают о снижении средств на своих счетах в ЕНПФ. По словам вкладчиков, потери составляют от 50 до 150 тысяч тенге, а в отдельных случаях сумма меняется буквально за несколько дней.

Один из вкладчиков рассказал, что в начале апреля обнаружил уменьшение накоплений почти на 90 тысяч тенге, а уже на следующий день убыток вырос до 150 тысяч. Спустя несколько дней часть суммы вернулась, однако ситуация вызвала у него недоверие.

Другие граждане отмечают, что изменения баланса повлияли на возможность использования пенсионных излишков. В частности, некоторые рассчитывали направить средства на погашение ипотеки, но из-за снижения накоплений не смогли достичь необходимого порога.

Как работают пенсионные накопления

Пенсионная система в Казахстане построена на обязательных отчислениях: граждане ежемесячно перечисляют 10% от заработной платы в фонд. Эти средства не просто хранятся, а инвестируются в различные финансовые инструменты.

Доход формируется за счет:

  • вложений в государственные облигации;
  • инвестиций в акции компаний;
  • размещения средств в банках;
  • операций с иностранными активами.

Если инвестиции приносят прибыль, вкладчики получают инвестиционный доход. В случае неблагоприятной ситуации на рынке возникает временный убыток.

Почему появился «минус»

В Национальном банке пояснили, что основная причина снижения — укрепление тенге по отношению к доллару.

С января по март 2026 года курс доллара снизился с 505,53 до 478,77 тенге. Поскольку значительная часть пенсионных активов хранится в иностранной валюте (38,9%), это привело к так называемой отрицательной курсовой переоценке.

Иными словами, при пересчете валютных активов в тенге их стоимость временно уменьшилась. В Нацбанке подчеркивают: речь идет не о фактической потере денег, а о рыночных колебаниях.

Это реальные потери или временное явление

Регулятор называет происходящее «временным нереализованным снижением дохода». Это означает, что убытки существуют только на бумаге, пока активы не проданы.

При этом в целом система остается в плюсе. По данным Нацбанка:

  • за первый квартал 2026 года инвестиционный доход составил 271 млрд тенге;
  • за последние 12 месяцев — около 2,5 трлн тенге;
  • по итогам 2025 года — 1,7 трлн тенге.

Таким образом, несмотря на краткосрочные колебания, долгосрочная динамика остается положительной.

Есть ли риски из-за дефолтов

В портфеле фонда действительно присутствуют отдельные проблемные активы — компании, допустившие дефолт. Однако их доля невелика и не оказывает существенного влияния на сохранность накоплений.

Большинство таких активов перешло в систему еще в период объединения пенсионных фондов в 2013–2014 годах. Сейчас ведется работа по возврату средств через судебные механизмы.

Во что инвестируются пенсионные активы

По состоянию на 1 апреля 2026 года общий объем пенсионных накоплений достиг 25,8 трлн тенге.

Структура инвестиций выглядит следующим образом:

  • 61,1% — вложения в тенге;
  • 38,9% — валютные активы.

Внутри страны основная часть средств размещена в государственных ценных бумагах и нотах Нацбанка. Также часть инвестиций направлена в облигации квазигосударственных компаний, банковский сектор и акции.

Зарубежные вложения диверсифицированы и включают акции международных компаний, облигации развивающихся и развитых стран, а также альтернативные инструменты.

Почему доходность колеблется

В Нацбанке подчеркивают, что изменения доходности — нормальное явление для финансовых рынков. На итоговый результат влияют:

  • курсы валют;
  • стоимость ценных бумаг;
  • уровень инфляции;
  • дивиденды и купонные выплаты;
  • общая ситуация в мировой экономике.

Краткосрочные изменения не отражают реальную эффективность инвестиций, поскольку рынок постоянно находится в движении.

Вернутся ли деньги вкладчикам

Государство гарантирует сохранность пенсионных накоплений. Согласно законодательству, при выходе на пенсию вкладчику должна быть обеспечена сумма не ниже внесенных средств с учетом инфляции.

Это означает, что если инвестиционный доход окажется ниже инфляции, разница будет компенсирована. Однако эта гарантия действует на момент получения выплат, а не в период текущих колебаний.

Итог

Снижение сумм на пенсионных счетах связано не с исчезновением денег, а с временными рыночными факторами, прежде всего — укреплением тенге. В Нацбанке призывают оценивать эффективность накоплений на длительном горизонте и не делать выводы по краткосрочным изменениям.

Комментарии

