В Казахстане поставили точку в споре о символике 9 Мая: что теперь разрешено

В Казахстане отсутствует законодательный запрет на использование символики Великой Отечественной войны, включая красные флаги и гвардейские ленты, заявил юрист и общественник, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.

Фото: соцсети

В Казахстане не действует никаких нормативных ограничений, запрещающих использование символики, связанной с Великой Отечественной войной, в том числе красных флагов, гвардейских лент и элементов военной формы времен СССР. Об этом заявил юрист и общественный деятель Альжан Исмагулов, сославшись на официальные ответы государственных органов.

По его словам, разъяснения были получены в ответ на запросы, направленные в Министерство просвещения, Министерство культуры и информации, а также в Министерство внутренних дел.

Обращения в госорганы перед майскими праздниками

Как отметил Исмагулов, поводом для обращения стали ежегодные дискуссии и спорные ситуации, возникающие в преддверии 9 Мая. По его словам, ранее фиксировались случаи, когда у граждан пытались изымать праздничную атрибутику, включая красные знамена и гвардейские ленты.

Юрист подчеркнул, что в ряде случаев, по словам общественников, гражданам якобы указывали на некие внутренние распоряжения местных органов власти, ограничивающие использование подобных символов. Однако официального подтверждения существования таких запретов, как утверждается, не было.

Ответы министерств: запрета не существует

В официальных ответах государственных органов, на которые ссылается Исмагулов, говорится, что действующее законодательство Казахстана не содержит прямых ограничений на использование символики Великой Отечественной войны.

В Министерстве просвещения отметили, что нормативные акты не запрещают применение штурмового знамени, флага СССР, гвардейских лент, советских песен и военной формы времен войны при проведении мероприятий, посвященных Дню Победы.

В Министерстве культуры и информации подчеркнули, что с учетом того, что Советский Союз прекратил существование, отдельные вопросы, связанные с символикой, не регулируются прямыми запретами действующего законодательства.

Позиция юриста о праве граждан

По словам Альжана Исмагулова, полученные разъяснения позволяют сделать вывод о том, что использование символов Победы в рамках празднования 9 Мая не нарушает закон.

Он также отметил, что ранее отсутствие официальных разъяснений могло приводить к конфликтным ситуациям и недопониманию между гражданами и отдельными представителями местных органов.

О возможных инцидентах и правовых последствиях

Исмагулов не исключил, что отдельные спорные случаи могут повторяться и в будущем. В этой связи он призвал граждан знать свои права и действовать исключительно в рамках законодательства.

Юрист подчеркнул, что в случае попыток изъятия личной праздничной атрибутики граждане могут обращаться в полицию и фиксировать подобные инциденты официально.

Он также напомнил, что подобные действия могут квалифицироваться по различным статьям уголовного законодательства, если речь идет о незаконном изъятии имущества или применении силы.

Рекомендации по действиям в конфликтных ситуациях

Исмагулов отдельно отметил важность правовой грамотности в подобных случаях. По его словам, при возникновении конфликтов гражданам следует требовать официального обоснования действий сотрудников госорганов и при необходимости обращаться на горячие линии правоохранительных структур.

При этом он подчеркнул, что любые ситуации должны решаться строго в правовом поле, без эмоциональной эскалации и сопротивления, чтобы избежать дополнительных юридических последствий.

Итоговая позиция

Юрист подчеркнул, что использование символики Победы в Казахстане не запрещено, а любые споры должны решаться исключительно в рамках закона. Он призвал граждан и представителей органов власти избегать конфликтов и действовать строго в правовом поле в период майских праздников.