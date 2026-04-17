В Казахстане поставили точку в споре о символике 9 Мая: что теперь разрешено

В Казахстане отсутствует законодательный запрет на использование символики Великой Отечественной войны, включая красные флаги и гвардейские ленты, заявил юрист и общественник, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.
В Казахстане не действует никаких нормативных ограничений, запрещающих использование символики, связанной с Великой Отечественной войной, в том числе красных флагов, гвардейских лент и элементов военной формы времен СССР. Об этом заявил юрист и общественный деятель Альжан Исмагулов, сославшись на официальные ответы государственных органов.
По его словам, разъяснения были получены в ответ на запросы, направленные в Министерство просвещения, Министерство культуры и информации, а также в Министерство внутренних дел.
Как отметил Исмагулов, поводом для обращения стали ежегодные дискуссии и спорные ситуации, возникающие в преддверии 9 Мая. По его словам, ранее фиксировались случаи, когда у граждан пытались изымать праздничную атрибутику, включая красные знамена и гвардейские ленты.
Юрист подчеркнул, что в ряде случаев, по словам общественников, гражданам якобы указывали на некие внутренние распоряжения местных органов власти, ограничивающие использование подобных символов. Однако официального подтверждения существования таких запретов, как утверждается, не было.
В официальных ответах государственных органов, на которые ссылается Исмагулов, говорится, что действующее законодательство Казахстана не содержит прямых ограничений на использование символики Великой Отечественной войны.
В Министерстве просвещения отметили, что нормативные акты не запрещают применение штурмового знамени, флага СССР, гвардейских лент, советских песен и военной формы времен войны при проведении мероприятий, посвященных Дню Победы.
В Министерстве культуры и информации подчеркнули, что с учетом того, что Советский Союз прекратил существование, отдельные вопросы, связанные с символикой, не регулируются прямыми запретами действующего законодательства.
По словам Альжана Исмагулова, полученные разъяснения позволяют сделать вывод о том, что использование символов Победы в рамках празднования 9 Мая не нарушает закон.
Он также отметил, что ранее отсутствие официальных разъяснений могло приводить к конфликтным ситуациям и недопониманию между гражданами и отдельными представителями местных органов.
Исмагулов не исключил, что отдельные спорные случаи могут повторяться и в будущем. В этой связи он призвал граждан знать свои права и действовать исключительно в рамках законодательства.
Юрист подчеркнул, что в случае попыток изъятия личной праздничной атрибутики граждане могут обращаться в полицию и фиксировать подобные инциденты официально.
Он также напомнил, что подобные действия могут квалифицироваться по различным статьям уголовного законодательства, если речь идет о незаконном изъятии имущества или применении силы.
Исмагулов отдельно отметил важность правовой грамотности в подобных случаях. По его словам, при возникновении конфликтов гражданам следует требовать официального обоснования действий сотрудников госорганов и при необходимости обращаться на горячие линии правоохранительных структур.
При этом он подчеркнул, что любые ситуации должны решаться строго в правовом поле, без эмоциональной эскалации и сопротивления, чтобы избежать дополнительных юридических последствий.
Юрист подчеркнул, что использование символики Победы в Казахстане не запрещено, а любые споры должны решаться исключительно в рамках закона. Он призвал граждан и представителей органов власти избегать конфликтов и действовать строго в правовом поле в период майских праздников.
