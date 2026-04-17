Срочникам и курсантам разрешили телефоны: новые правила в армии Казахстана

В Вооруженных силах Казахстана вступили в силу обновленные правила эксплуатации личных гаджетов. Изменения касаются не только кадровых офицеров, но и призывников, курсантов и гражданского персонала. Новые нормы уже вступили в силу, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.
Согласно приказу министра обороны РК, расширен круг лиц, имеющих право проносить технические средства на территорию воинских частей. Теперь вносить и выносить личные смартфоны и планшеты разрешено:
военнослужащим и гражданскому персоналу, прибывшему в командировку;
военнообязанным, призванным на воинские сборы;
лицам, проживающим в служебном жилье на территории части.
Важное условие: транспортировка устройств до места размещения допускается исключительно в выключенном состоянии.
Для контрактников и гражданского персонала использование гаджетов ограничено личным временем, предусмотренным распорядком дня. При этом звонить и выходить в интернет можно только в пределах мест официального размещения или расположения подразделений, к которым прикомандирован сотрудник.
Отдельные нормы прописаны для наиболее массовых категорий военнослужащих — солдат срочной службы, курсантов военных вузов, кадетов и воспитанников школ «Жас улан».
Для них правила предусматривают следующие послабления:
В расположении части: Пользоваться техникой можно строго в пределах подразделения (также в выключенном виде при транспортировке).
В медучреждениях: Солдатам и курсантам официально разрешено использование телефонов при нахождении на лечении в военных госпиталях, диагностических центрах и медицинских частях.
Справка: Новые правила официально вступили в силу 30 марта 2026 года и направлены на регламентацию информационной безопасности в рядах ВС РК при сохранении права военнослужащих на связь с близкими.
