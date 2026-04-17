Налоговая идет на маркетплейсы: кто в Казахстане первым получит уведомления о проверке

В Казахстане усиливается контроль за онлайн-торговлей: маркетплейсы начали передавать налоговым органам данные о продажах и выплатах физическим лицам, сообщает Lada.kz.

Как сообщили в Комитете государственных доходов, интернет-площадки обязаны ежемесячно передавать сведения о продажах товаров, оказанных услугах и выплатах физическим лицам — резидентам страны.

Информация направляется не позднее 5 числа каждого месяца. На сегодняшний день такие данные уже предоставили 23 маркетплейса.

В налоговые органы поступают сведения о:

продавцах, работающих на платформах;

объемах реализованных товаров и услуг;

суммах выплат физическим лицам.

Что это означает для продавцов

Для граждан, которые используют маркетплейсы для продаж, теперь формируется полная финансовая картина их деятельности. Налоговые органы видят:

сколько товаров было продано;

на какую сумму совершены сделки;

какие выплаты были получены продавцом от платформы.

При этом для покупателей ничего не меняется — новые правила их не затрагивают.

Как будет проходить контроль

После подачи налоговой отчетности органы госдоходов будут проводить камеральный контроль. В рамках проверки данные, полученные от маркетплейсов, будут сопоставляться с декларациями налогоплательщиков.

Если будут выявлены расхождения, продавцу направят уведомление с требованием устранить несоответствия.

Кто рискует получить налоговое уведомление

Уведомления от налоговых органов могут получить те граждане, у которых:

доходы от онлайн-торговли не отражены в декларациях;

суммы доходов занижены;

деятельность ведется без официальной регистрации.

При этом добросовестные продавцы, которые корректно декларируют доходы, под проверку в негативном смысле не попадут.

Зачем усиливают контроль

По данным Комитета госдоходов, передача информации от маркетплейсов направлена на повышение прозрачности рынка электронной торговли. Это позволит: