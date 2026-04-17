17.04.2026, 08:52

Налоговая идет на маркетплейсы: кто в Казахстане первым получит уведомления о проверке

Новости Казахстана

В Казахстане усиливается контроль за онлайн-торговлей: маркетплейсы начали передавать налоговым органам данные о продажах и выплатах физическим лицам, сообщает Lada.kz. 

Фото: Министерство торговли и интеграции РК
Фото: Министерство торговли и интеграции РК

Как сообщили в Комитете государственных доходов, интернет-площадки обязаны ежемесячно передавать сведения о продажах товаров, оказанных услугах и выплатах физическим лицам — резидентам страны.

Информация направляется не позднее 5 числа каждого месяца. На сегодняшний день такие данные уже предоставили 23 маркетплейса.

В налоговые органы поступают сведения о:

  • продавцах, работающих на платформах;
  • объемах реализованных товаров и услуг;
  • суммах выплат физическим лицам.

Что это означает для продавцов

Для граждан, которые используют маркетплейсы для продаж, теперь формируется полная финансовая картина их деятельности. Налоговые органы видят:

  • сколько товаров было продано;
  • на какую сумму совершены сделки;
  • какие выплаты были получены продавцом от платформы.

При этом для покупателей ничего не меняется — новые правила их не затрагивают.

Как будет проходить контроль

После подачи налоговой отчетности органы госдоходов будут проводить камеральный контроль. В рамках проверки данные, полученные от маркетплейсов, будут сопоставляться с декларациями налогоплательщиков.

Если будут выявлены расхождения, продавцу направят уведомление с требованием устранить несоответствия.

Кто рискует получить налоговое уведомление

Уведомления от налоговых органов могут получить те граждане, у которых:

  • доходы от онлайн-торговли не отражены в декларациях;
  • суммы доходов занижены;
  • деятельность ведется без официальной регистрации.

При этом добросовестные продавцы, которые корректно декларируют доходы, под проверку в негативном смысле не попадут.

Зачем усиливают контроль

По данным Комитета госдоходов, передача информации от маркетплейсов направлена на повышение прозрачности рынка электронной торговли. Это позволит:

  • сократить теневой оборот;
  • улучшить налоговую дисциплину;
  • увеличить поступления в бюджет.
Комментарии

1 комментарий(ев)
Pluto 9701
Pluto 9701
Очередная удавка на шею населению чтобы не говорилоь громкими словами
17.04.2026, 03:57
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь