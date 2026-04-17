Налоговая идет на маркетплейсы: кто в Казахстане первым получит уведомления о проверке

В Казахстане усиливается контроль за онлайн-торговлей: маркетплейсы начали передавать налоговым органам данные о продажах и выплатах физическим лицам, сообщает Lada.kz.
Как сообщили в Комитете государственных доходов, интернет-площадки обязаны ежемесячно передавать сведения о продажах товаров, оказанных услугах и выплатах физическим лицам — резидентам страны.
Информация направляется не позднее 5 числа каждого месяца. На сегодняшний день такие данные уже предоставили 23 маркетплейса.
В налоговые органы поступают сведения о:
Для граждан, которые используют маркетплейсы для продаж, теперь формируется полная финансовая картина их деятельности. Налоговые органы видят:
При этом для покупателей ничего не меняется — новые правила их не затрагивают.
После подачи налоговой отчетности органы госдоходов будут проводить камеральный контроль. В рамках проверки данные, полученные от маркетплейсов, будут сопоставляться с декларациями налогоплательщиков.
Если будут выявлены расхождения, продавцу направят уведомление с требованием устранить несоответствия.
Уведомления от налоговых органов могут получить те граждане, у которых:
При этом добросовестные продавцы, которые корректно декларируют доходы, под проверку в негативном смысле не попадут.
По данным Комитета госдоходов, передача информации от маркетплейсов направлена на повышение прозрачности рынка электронной торговли. Это позволит:
Комментарии1 комментарий(ев)