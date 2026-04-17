17.04.2026, 10:22

Необычный схрон в Атырау: полиция изъяла оружие, спрятанное в могиле

В Атырау в одной из могил обнаружили охотничье ружье и патроны. Оружие было изъято после добровольного заявления местного жителя, сообщает Lada.kz. 

В могиле нашли оружие и боеприпасы

В Атырауской области выявлен факт незаконного хранения огнестрельного оружия и боеприпасов. Инцидент произошел 13 апреля 2026 года в ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками учреждения №79 совместно с управлением по противодействию экстремизму департамента полиции региона.

Проверочные действия были направлены на профилактику правонарушений и выявление незаконного оборота оружия.

Добровольное заявление стало основанием для проверки

Как сообщили в ведомстве, основанием для дальнейших действий стало добровольное заявление гражданина. После этого оперативные службы приступили к проверке информации, в результате которой и был установлен факт хранения оружия.

В ходе мероприятий обнаружено охотничье ружье и 5 патронов 12 калибра.

Оружие было спрятано в могиле

По предварительным данным, мужчина сам сообщил, что ранее спрятал оружие в могиле. Обстоятельства его приобретения и хранения в настоящее время уточняются.

Изъятые предметы переданы в установленном порядке, их хранение признано незаконным.

Проводится проверка

В настоящее время по данному факту проводится процессуальная проверка. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего и происхождение оружия и боеприпасов.

Комментарии

1 комментарий(ев)
Pluto 9701
Браво! Герои.
17.04.2026, 06:55
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь