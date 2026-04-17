Необычный схрон в Атырау: полиция изъяла оружие, спрятанное в могиле

В Атырау в одной из могил обнаружили охотничье ружье и патроны. Оружие было изъято после добровольного заявления местного жителя, сообщает Lada.kz.

В могиле нашли оружие и боеприпасы

В Атырауской области выявлен факт незаконного хранения огнестрельного оружия и боеприпасов. Инцидент произошел 13 апреля 2026 года в ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками учреждения №79 совместно с управлением по противодействию экстремизму департамента полиции региона.

Проверочные действия были направлены на профилактику правонарушений и выявление незаконного оборота оружия.

Добровольное заявление стало основанием для проверки

Как сообщили в ведомстве, основанием для дальнейших действий стало добровольное заявление гражданина. После этого оперативные службы приступили к проверке информации, в результате которой и был установлен факт хранения оружия.

В ходе мероприятий обнаружено охотничье ружье и 5 патронов 12 калибра.

Оружие было спрятано в могиле

По предварительным данным, мужчина сам сообщил, что ранее спрятал оружие в могиле. Обстоятельства его приобретения и хранения в настоящее время уточняются.

Изъятые предметы переданы в установленном порядке, их хранение признано незаконным.

Проводится проверка

В настоящее время по данному факту проводится процессуальная проверка. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего и происхождение оружия и боеприпасов.