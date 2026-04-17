Казахстан меняет правила трудоустройства: Минтруда вводит жесткий отбор

Фото: gov.kz

Фокус на тех, кому сложнее всего

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана представило обновленный алгоритм содействия занятости. Главный акцент сделан на так называемой «приоритетной группе» — гражданах, испытывающих наибольшие трудности при самостоятельном поиске работы.

По словам главы ведомства Аскарбека Ертаева, теперь ресурсы Карьерных центров будут направлены не на всех соискателей сразу, а на тех, кто объективно нуждается в более глубокой поддержке.

Кто вошел в приоритетную категорию

Анализ рынка труда позволил выделить целевую группу численностью около 93,5 тысячи человек. В нее включили:

граждан с низким уровнем социального благополучия

людей без опыта работы

соискателей с перерывом в трудовой деятельности более шести месяцев

обладателей только школьного или технического профессионального образования

При этом казахстанцы с более устойчивым положением — например, имеющие высшее образование или недавний опыт работы — в эту категорию не вошли. Это сделано для того, чтобы сконцентрировать усилия государства именно на наиболее уязвимых слоях.

Индивидуальное сопровождение до результата

Для участников приоритетной группы предусмотрен новый подход — персонализированная поддержка на всех этапах трудоустройства. Речь идет не просто о подборе вакансий, а о полноценном сопровождении каждого соискателя до момента его закрепления на рабочем месте.

В министерстве подчеркивают, что теперь работа с безработными станет более адресной и системной, с учетом индивидуальных барьеров каждого человека.

Цифровой контроль и мониторинг в реальном времени

Одним из ключевых нововведений стало внедрение цифровых инструментов в информационную систему Минтруда.

Карьерные центры получили доступ к специальной панели, где в режиме реального времени отображаются все соискатели из приоритетной группы. Это позволяет:

отслеживать статус каждого человека

видеть, какие меры поддержки ему предложены

контролировать динамику трудоустройства

Таким образом, процесс становится прозрачным и поддается ежедневному мониторингу.

Проблемы остаются: охвачена лишь половина

Несмотря на внедрение новых механизмов, текущие показатели остаются далекими от целевых. По данным министерства, на данный момент различными мерами занятости охвачено лишь 39,8 тысячи человек — это менее половины от всей приоритетной группы.

В связи с этим региональным Карьерным центрам поручено значительно усилить работу. От них требуют не формального подхода, а реального результата — трудоустройства каждого человека с последующим закреплением на рабочем месте.

Что это значит для рынка труда

Реформа может изменить сам подход к государственной поддержке занятости в Казахстане. Власти фактически переходят от массовых программ к точечной помощи, ориентированной на конкретного человека.

Ожидается, что такой формат позволит повысить эффективность трудоустройства и сократить число граждан, длительное время остающихся без работы.