Кто чаще всего берет взятки в Казахстане?

В Казахстане составлен рейтинг государственных органов по числу сотрудников, преданных суду по коррупционным делам. Лидерами антирейтинга стали акиматы и органы внутренних дел, сообщает Lada.kz.

Общая статистика: более 5 тысяч дел за пять лет

На основе данных Комитета по правовой статистике и специальным учётам Генеральной прокуратуры Казахстана проанализированы коррупционные дела за период 2020–2025 годов.

За этот период статус обвиняемых в суде получили более 5,1 тыс. человек, из которых около 3,2 тыс. являлись сотрудниками государственных органов.

При этом речь идёт именно о лицах, чьи дела дошли до суда в отчётный период — с января по декабрь каждого года.

Акиматы — главный антирекордсмен

Первое место в антикоррупционном рейтинге заняли акиматы и их структурные подразделения.

более 1 000 сотрудников акиматов преданы суду

44 акима фигурировали в уголовных делах

основные риски связаны с распределением бюджета, земли и ресурсов

Именно местный уровень управления, где концентрируются финансовые и административные решения, оказался наиболее уязвимым с точки зрения коррупционных правонарушений.

МВД и финансовый блок — в числе лидеров

На втором месте расположились органы внутренних дел. За пять лет:

912 сотрудников МВД были обвинены в коррупции

Третью позицию заняло Министерство финансов:

180 сотрудников привлечены к ответственности

Также значительные показатели зафиксированы в других ведомствах:

Министерство обороны — 146 случаев

Комитет уголовно-исполнительной системы МВД — 133

Министерство сельского хозяйства — 104

Отдельно отмечается, что даже антикоррупционные структуры не полностью исключают подобные случаи: 5 сотрудников службы по противодействию коррупции КНБ оказались на скамье подсудимых.

Ведомства без коррупционных дел

За тот же период сразу пять госорганов не фигурировали в судебных коррупционных делах:

Национальный банк

Агентство по стратегическому планированию и реформам

Агентство по защите конкуренции

Министерство культуры и информации

Служба государственной охраны

По данным статистики, среди их сотрудников не было выявлено случаев, дошедших до суда.

Более 8 тысяч подозреваемых

Отдельно отмечается, что число подозреваемых в коррупционных преступлениях значительно выше.

около 8,4 тыс. человек получили статус подозреваемых

ежегодно — от 1,3 до 1,6 тыс. человек

Таким образом, судебная статистика отражает лишь финальную стадию разбирательств.

Громкие коррупционные дела последних лет

В список резонансных кейсов вошли дела высокопоставленных чиновников и руководителей госструктур.

Среди них:

экс-руководители региональных и городских акиматов

бывшие министры и их заместители

топ-менеджеры государственных компаний

Отдельно выделяется дело экс-главы «Астана LRT» Талгата Ардана, заочно приговорённого к 9 годам лишения свободы.

Также резонансным стало дело бывшего судьи Медеуского районного суда Алматы Светланы Жолмановой, получившей 10 лет лишения свободы за мошенничество с ущербом около 1 млрд тенге.

Динамика: дел становится меньше, но выводы осторожные

По данным за 2025 год и первый квартал 2026 года, количество зарегистрированных коррупционных дел снизилось:

минус 23,1% в 2025 году

минус 9,6% в начале 2026 года

Однако эксперты отмечают, что снижение числа дел не всегда означает реальное уменьшение уровня коррупции.

Где чаще всего фиксируют коррупцию

По региональной статистике за прошлый год:

Астана — 124 дела

Алматы — 113 дел

Актюбинская область — 65 дел

Костанайская область — 54 дела

Жамбылская и Алматинская области — по 53 дела

Наибольшая концентрация дел приходится на крупные города, где сосредоточены центральные и межрегиональные органы власти.

Самые распространённые коррупционные преступления

В первом квартале 2026 года чаще всего фиксировались:

получение взятки — 147 случаев

дача взятки — 130 случаев

Также к коррупционным правонарушениям относятся служебная халатность, злоупотребление полномочиями и бездействие.

Итог

Статистика показывает, что коррупционные риски сохраняются в большинстве государственных структур Казахстана, при этом наибольшая концентрация дел приходится на акиматы и силовые ведомства.