17.04.2026, 14:47

Вид на жительство в Казахстане теперь зависит от знания казахского языка

В Казахстане меняются требования к получению вида на жительство: теперь заявителям может потребоваться более высокий уровень владения казахским языком и прохождение новой системы отбора, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube

В Казахстане фиксируются изменения в порядке оформления вида на жительство (ВНЖ) для иностранных граждан. По данным DW, с 13 апреля часть заявителей начала получать отказы в приеме документов, а главным барьером стало тестирование на знание казахского языка.

По информации из Telegram-чатов релокантов, многие претенденты не смогли пройти обязательный языковой тест. При этом ранее на официальном портале указывался базовый уровень A1, однако теперь участники процесса утверждают, что фактически требуется знание на уровне B2, предполагающее свободное владение языком. Официального подтверждения этих изменений пока не опубликовано.

Власти: требования могли быть обновлены до уровня B1

В миграционных органах Алматы отказались комментировать ситуацию, сославшись на консультации на уровне правительства. В то же время чиновники, знакомые с процессом, подтвердили, что система отбора действительно претерпела изменения.

По их словам, за выдачу ВНЖ теперь отвечает Министерство труда и социальной защиты населения РК, а ключевым элементом стала система «цифрового скоринга». Она оценивает кандидатов по ряду параметров, включая финансовую устойчивость, образование, опыт работы, состояние здоровья, а также знание казахского языка.

Изначально базовый уровень тестирования мог соответствовать A1, однако впоследствии он был повышен до B1, что предполагает понимание основных языковых конструкций и способность поддерживать повседневное общение.

«Цифровой скоринг» и дополнительные критерии отбора

Новая система отбора иностранцев предполагает автоматизированную проверку всех заявителей. Помимо языкового теста, учитываются:

  • состав семьи и наличие родственников в Казахстане;
  • уровень образования и профессиональные навыки;
  • трудовой стаж и востребованность профессии;
  • состояние здоровья и общая благонадежность.

При этом приоритет, по словам собеседников, сохраняется за специалистами, востребованными на рынке труда страны.

Ограничения по регионам и приоритетные зоны

Существенным изменением стало распределение заявок по регионам. Теперь подача документов возможна только в заранее определенные области, приоритет которых устанавливается государством. В список входят:

  • Акмолинская область (отдельные районы);
  • область Абай;
  • Восточно-Казахстанская область;
  • Костанайская область;
  • Павлодарская область;
  • Северо-Казахстанская область;
  • Улытау.

При этом крупнейшие города страны — Алматы, Астана и Шымкент — в список приоритетных территорий не включены. Это фактически ограничивает возможность получения ВНЖ в мегаполисах.

Проверки на местах и собеседования

Помимо цифрового отбора, заявителей ожидает и очное собеседование в местных исполнительных органах. Только после успешного прохождения всех этапов кандидат получает уведомление, позволяющее подать документы на оформление ВНЖ.

По данным собеседников, новые правила коснутся всех иностранцев без исключения — вне зависимости от гражданства. Это включает граждан России, Украины, стран Центральной Азии и Китая.

Ожидание официальных разъяснений

Несмотря на уже применяемую практику отказов, официальные разъяснения по новым правилам пока не опубликованы. В государственных структурах отмечают, что подробности миграционной реформы будут обнародованы в ближайшее время.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь