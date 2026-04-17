Порог контроля мобильных переводов могут поднять до 1,8 млн тенге в Казахстане

В Казахстане могут пересмотреть порог для налогового контроля мобильных переводов после повышения минимальной заработной платы. При новом уровне МЗП показатель может увеличиться до 1,8 млн тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

В Казахстане рассматривается возможность увеличения пороговых значений для контроля мобильных переводов физических лиц. Изменения могут быть связаны с планируемым повышением минимальной заработной платы (МЗП).

По предварительным расчетам, если МЗП будет повышена до 150 тысяч тенге, пороговая сумма, при которой переводы могут попасть под налоговый мониторинг, может вырасти примерно до 1,8 млн тенге.

Об этом сообщил руководитель управления администрирования специальных налоговых режимов Комитета государственных доходов (КГД) Ерканат Шынберген.

Как формируется порог контроля

По словам представителя КГД, один из ключевых критериев налогового контроля привязан к размеру МЗП и пересматривается при его изменении.

Он отметил, что действующая система предполагает автоматическую корректировку показателей в соответствии с экономическими параметрами, закрепленными в законодательстве.

Таким образом, при росте минимальной заработной платы логично ожидается и увеличение пороговых значений для анализа переводов.

Какие переводы попадают под контроль сейчас

В настоящее время налоговые органы могут обратить внимание на операции физических лиц при одновременном соблюдении трех условий:

переводы поступают от 100 и более разных отправителей;

такие поступления фиксируются в течение трех месяцев подряд;

общая сумма переводов за этот период превышает 1 020 000 тенге (12 МЗП при действующем уровне 85 тысяч тенге).

Если все три условия выполняются одновременно, операции могут быть отнесены к потенциально предпринимательской деятельности и подлежат дополнительной проверке.

Что может измениться после повышения МЗП

На данный момент минимальная заработная плата в Казахстане составляет 85 тысяч тенге. В правительственных планах рассматривается повышение этого показателя до 150 тысяч тенге.

В таком случае автоматически вырастет и порог для налогового контроля мобильных переводов — ориентировочно до 1,8 млн тенге за трехмесячный период.

Окончательные параметры будут уточняться после принятия решений о повышении МЗП и соответствующих корректировок в нормативной базе.