Деньги на подходе: в Казахстане стартовали выплаты дивидендов Kaspi.kz

Акционеры Kaspi.kz начали получать дивиденды по итогам 2025 года.

Акционеры казахстанской финтех-компании Kaspi.kz начали получать дивидендные выплаты за 2025 год. Первыми о зачислении средств сообщили клиенты отдельных брокерских компаний, тогда как у других инвесторов процесс продолжается.

Финансовые эксперты отмечают, что ситуация является стандартной для рынка, а задержки носят технический характер и связаны с внутренними процедурами брокеров.

Почему выплаты приходят не всем одновременно

Финансист и практикующий инвестор Турар Абди пояснил, что сам процесс распределения дивидендов идет по утвержденному графику, а разница во времени зачисления связана исключительно с регламентами брокерских компаний.

По его словам, различия в сроках поступления средств не являются проблемой и не свидетельствуют о сбоях в системе выплат.

Кто уже получил дивиденды

Первыми о поступлении средств сообщили клиенты брокера Alatau City Invest. В других брокерских компаниях начисления пока фиксируются не массово, однако участники рынка подчеркивают, что процесс продолжается.

Эксперт отмечает, что большинство инвесторов получат выплаты в ближайшее время, ориентировочно уже на следующей неделе.

Размер дивидендов и условия выплат

Решение о распределении прибыли было утверждено на годовом общем собрании акционеров (ГОСА) Kaspi.kz.

Согласно решению:

размер дивиденда составляет 850 тенге на одну простую акцию ;

; право на выплату имеют инвесторы, включенные в реестр на дату отсечки — 14 апреля 2026 года ;

; фактические перечисления начались 15 апреля 2026 года.

Дополнительных действий со стороны акционеров не требуется — выплаты зачисляются автоматически на счета через брокеров.