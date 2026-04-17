В Казахстане наркоманов начнут искать через канализацию

В Казахстане обсуждают внедрение технологии анализа сточных вод для выявления мест употребления наркотиков — вплоть до отдельных домов и учебных заведений, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Новый подход: наркотики будут искать в канализации

В Казахстане предложили использовать современный метод анализа сточных вод для выявления очагов употребления наркотических веществ. С инициативой выступила депутат маслихата Астаны Алтыншаш Табулдина.

По её словам, технология позволяет обнаруживать даже минимальные следы запрещённых веществ в канализационных стоках. Это даёт возможность определить конкретные локации, где фиксируется потребление наркотиков.

Речь идёт не только о районах или кварталах — при определённой точности можно выявлять отдельные здания, включая жилые дома, а также образовательные учреждения, такие как университеты и колледжи.

Как работает технология

Метод основан на отборе проб из канализационных систем с последующим лабораторным анализом. Даже незначительные концентрации наркотических веществ могут быть зафиксированы, что позволяет специалистам делать выводы о наличии потребителей в конкретной точке.

По словам Табулдиной, подобные технологии уже применяются на практике в отдельных организациях. Во время ознакомительных визитов депутаты убедились, что система способна выявлять следы даже при минимальных дозах.

Точечная работа вместо общей профилактики

Главное преимущество метода — возможность перейти от общей профилактики к адресной работе. Выявляя конкретные объекты, специалисты смогут точечно взаимодействовать с группами риска.

«Это уже целевые группы, с которыми можно работать», — отметила депутат, подчеркнув, что такой подход может повысить эффективность борьбы с наркопотреблением.

Проблема остаётся острой

По мнению Табулдиной, ситуация с вовлечением подростков и молодёжи в употребление наркотиков в Казахстане остаётся тревожной.

Традиционные меры профилактики — лекции, информационные кампании и видеоматериалы — не дают ожидаемого результата. В связи с этим власти ищут новые инструменты, способные более эффективно выявлять и предотвращать распространение наркотиков.