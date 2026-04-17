17.04.2026, 18:30

Право на льготы: когда выдаётся пенсионное удостоверение в Казахстане

Новости Казахстана

В Казахстане разъяснили, когда граждане могут получить пенсионное удостоверение после назначения пенсионных выплат и получения SMS-уведомления, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: gov.kz

В Казахстане уточнили порядок получения пенсионного удостоверения после оформления пенсионных выплат. Разъяснения для граждан предоставили в пресс-службе НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

Поводом для комментария стал вопрос одной из жительниц страны, которая уже оформила пенсию и получила первую выплату, но не знала, когда можно забрать пенсионное удостоверение.

Женщина поинтересовалась, в какой момент документ становится доступным для получения и нужно ли ждать дополнительных уведомлений после назначения пенсии.

Что говорят в госкорпорации

В «Правительстве для граждан» пояснили, что процедура получения документа привязана к факту назначения пенсионных выплат и официальному уведомлению.

По данным специалистов, пенсионное удостоверение можно получить не сразу после подачи заявления, а только после завершения всех процедур назначения пенсии.

Когда можно обращаться в ЦОН

Ключевым ориентиром для граждан является SMS-уведомление о назначении пенсионной выплаты.

Как отметили в госкорпорации, именно после получения такого сообщения гражданин получает право обратиться в Центр обслуживания населения (ЦОН), где ранее подавал заявление на оформление пенсии.

Получение документа осуществляется в том же отделении, где было оформлено заявление, в секторе выдачи готовых документов.

Где выдают пенсионное удостоверение

Гражданам необходимо обращаться в тот ЦОН, в котором изначально подавались документы на назначение пенсии.

Выдача пенсионного удостоверения производится в стандартном порядке через сектор готовых документов, без необходимости повторного оформления заявления.

Итог процедуры

Таким образом, получение пенсионного удостоверения напрямую связано с завершением процесса назначения пенсии и подтверждается SMS-уведомлением. После этого пенсионер может без дополнительных ожиданий обратиться в ЦОН и забрать документ.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь