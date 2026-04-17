Право на льготы: когда выдаётся пенсионное удостоверение в Казахстане

В Казахстане разъяснили, когда граждане могут получить пенсионное удостоверение после назначения пенсионных выплат и получения SMS-уведомления, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

В Казахстане уточнили порядок получения пенсионного удостоверения после оформления пенсионных выплат. Разъяснения для граждан предоставили в пресс-службе НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

Поводом для комментария стал вопрос одной из жительниц страны, которая уже оформила пенсию и получила первую выплату, но не знала, когда можно забрать пенсионное удостоверение.

Что говорят в госкорпорации

В «Правительстве для граждан» пояснили, что процедура получения документа привязана к факту назначения пенсионных выплат и официальному уведомлению.

По данным специалистов, пенсионное удостоверение можно получить не сразу после подачи заявления, а только после завершения всех процедур назначения пенсии.

Когда можно обращаться в ЦОН

Ключевым ориентиром для граждан является SMS-уведомление о назначении пенсионной выплаты.

Как отметили в госкорпорации, именно после получения такого сообщения гражданин получает право обратиться в Центр обслуживания населения (ЦОН), где ранее подавал заявление на оформление пенсии.

Получение документа осуществляется в том же отделении, где было оформлено заявление, в секторе выдачи готовых документов.

Где выдают пенсионное удостоверение

Выдача пенсионного удостоверения производится в стандартном порядке через сектор готовых документов, без необходимости повторного оформления заявления.

Итог процедуры

Таким образом, получение пенсионного удостоверения напрямую связано с завершением процесса назначения пенсии и подтверждается SMS-уведомлением. После этого пенсионер может без дополнительных ожиданий обратиться в ЦОН и забрать документ.