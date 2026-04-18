Температура воды в Каспийском море
17.04.2026, 19:39

Кто купил ФК «Атырау»: новый владелец клуба и сумма сделки

Футбольный клуб «Атырау» по итогам электронных торгов 17 апреля 2026 года был продан новому владельцу. Победителем конкурса стала компания, предложившая 77 млн тенге за 100% долю участия в уставном капитале клуба, сообщает Lada.kz со ссылкой на forbes.kz.

Фото: egemen.kz

Кто стал новым владельцем клуба

По итогам открытого аукциона победителем признано ТОО «Caspian Football Group». Компания действовала в лице руководителя Айбека Тлеужана, представляющего интересы предпринимателя Болата Конарбая.

Сделка стала результатом четвертой попытки продажи клуба через электронные торги. Каждый последующий аукцион сопровождался снижением стартовой стоимости, пока цена не опустилась до итогового уровня.

Условия сделки и инвестиционные обязательства

Согласно условиям приватизации, новый владелец обязан обеспечить масштабное развитие футбольного клуба. Общий объем инвестиций должен составить не менее 2 млрд тенге.

Значительная часть средств будет направлена на создание и развитие инфраструктуры. В частности, предусмотрено строительство современной детской футбольной академии стоимостью более 1 млрд тенге. Планируется, что она будет рассчитана на подготовку до 1 000 воспитанников в течение трёх лет с возможным расширением сети филиалов в районах области.

Отдельным направлением станет модернизация клубной инфраструктуры, развитие системы подготовки игроков, а также сотрудничество с зарубежными футбольными академиями и клубами.

Что сохранят за клубом

В условиях приватизации отдельно закреплены требования по сохранению ключевых элементов идентичности клуба. Речь идет о названии, клубных цветах и эмблеме ФК «Атырау».

Также новый владелец обязан обеспечить участие основной команды в Казахстанской Премьер-лиге, сохранить профессиональные коллективы второй лиги и женскую команду, а также гарантировать стабильность рабочих мест.

Почему клуб подешевел в несколько раз

История продажи «Атырау» оказалась затяжной. Изначально клуб оценивался более чем в 250 млн тенге, однако на последующих торгах цена снижалась.

На повторных аукционах стоимость уменьшалась почти вдвое, а к четвертой попытке стартовая цена опустилась до 75,2 млн тенге. Итоговая сумма сделки составила 77 млн тенге.

По данным оценки, балансовая стоимость клуба превышает 150 млн тенге, а уставный капитал составляет около 22 млн тенге.

Кто такой Болат Конарбай

Болат Конарбай — предприниматель из Атырауской области. Он владеет транспортно-логистической компанией «Болат-Жол», которая занимается железнодорожными перевозками, ремонтом подвижного состава и сопутствующими услугами.

Также бизнесмен связан с компанией «Сәтті Мекен», работающей в сфере управления недвижимостью.

В разные годы Конарбай занимал позиции в бизнес-ассоциациях и участвовал в работе консультативных органов при государственных структурах, а также был депутатом Мажилиса.

Комментарии

