Токаев подписал приговор энергодефициту

Стратегический документ с горизонтом на десятилетия

Касым-Жомарт Токаев утвердил Стратегию развития атомной отрасли Казахстана до 2050 года. Документ определяет ключевые цели, подходы и приоритетные направления государственной политики в сфере мирного использования атомной энергии.

Как сообщили в Агентстве по атомной энергии, стратегия формировалась с учетом глобальных тенденций и внутренних экономических вызовов. Основной акцент сделан на укрепление энергетической безопасности страны, обеспечение устойчивого экономического роста, а также развитие высокотехнологичных направлений промышленности.

Энергетическая безопасность и международные обязательства

В основе стратегии лежит задача повышения энергетической и технологической независимости Казахстана. Власти рассчитывают, что развитие атомной отрасли позволит диверсифицировать энергобаланс и снизить зависимость от традиционных источников энергии.

Отдельное внимание уделено выполнению международных климатических обязательств. Развитие атомной энергетики рассматривается как один из инструментов сокращения выбросов и перехода к более экологичной модели энергопроизводства.

Формирование ядерного кластера

Одним из ключевых направлений стратегии станет создание в Казахстане современного ядерного кластера. Он должен быть интегрирован в мировую ядерную экосистему и охватывать широкий спектр направлений — от атомной энергетики и промышленности до научных исследований и прикладных технологий.

Также рассматривается развитие систем обращения с радиоактивными отходами и усиление мер ядерной и радиационной безопасности. Отдельно подчеркивается важность комплексного подхода к развитию отрасли, включая инфраструктуру и технологическую базу.

Кадры, наука и новые рабочие места

Стратегия предусматривает подготовку высококвалифицированных специалистов для атомной отрасли. Планируется развитие профильного образования и научных исследований, что должно укрепить кадровый потенциал страны в долгосрочной перспективе.

Кроме того, ожидается создание новых рабочих мест в смежных и высокотехнологичных сферах. Развитие атомной отрасли рассматривается как фактор роста инновационной экономики и технологической модернизации.

Долгосрочный курс на технологическое развитие

Принятая стратегия задает долгосрочный вектор развития атомной энергетики и смежных направлений до 2050 года. Власти подчеркивают, что речь идет не только о расширении энергетических мощностей, но и о формировании полноценной научно-промышленной базы.

Документ должен стать основой для системного развития отрасли и укрепления позиций Казахстана в глобальной энергетической и технологической повестке.