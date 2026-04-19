Безлимитные тарифы в Казахстане: почему скорость интернета внезапно начинает замедляться

Пользователям в Казахстане доступны различные тарифные планы с мобильным интернетом — от базовых пакетов до предложений с условно безлимитным трафиком. Однако важно учитывать: даже в «безлимитных» тарифах после достижения определённого объёма данных скорость обычно ограничивается, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

В среднем операторы предлагают от 7 до 300 ГБ на высокой скорости, после чего соединение замедляется. Разберём, какие условия действуют у ключевых операторов страны.

Ежемесячные тарифы с «безлимитом» от 5990 тенге

У ряда операторов доступны тарифы, которые позиционируются как безлимитные, но фактически имеют порог высокоскоростного интернета.

Tele2

«Безлимит для всех» — 5990 тг

200 ГБ на высокой скорости, далее — 128 Кбит/с

«Безлимит по полной» — 7990 тг

200 ГБ + расширенные условия раздачи интернета

activ

«Лучше за 6990» — 6990 тг

150 ГБ, далее — 1,5 Мбит/с

«Лучше за 9990» — 9990 тг

300 ГБ, далее снижение скорости

Kcell

«Жақсылық MAX» — 10 990 тг

200 ГБ, далее — 256 Кбит/с

Beeline

«Мега за 11999» — 11 999 тг

60 ГБ, далее — 256 Кбит/с

Altel и IZI

У Altel отсутствуют актуальные тарифы с полным безлимитом

У IZI подобных предложений нет

Безлимит как отдельная услуга

Пользователи могут подключать интернет без смены тарифа — на сутки, неделю или месяц.

Краткосрочные пакеты

Tele2 — «Суточный беспредел»: 490 тг/день

activ — 24 часа: 590 тг

Kcell — 24 часа: 590 тг

Altel — 24 часа: 550 тг

Beeline — ночной безлимит: 490 тг/неделя (ночное время)

Месячные опции

Altel — 3390 тг / 30 дней

Tele2 — 5490 тг / месяц (при активном тарифе)

Безлимит на соцсети и мессенджеры

Отдельная категория услуг — доступ к популярным приложениям без расхода основного трафика.

Tele2

от 1190 тг/мес

WhatsApp, Telegram, Instagram, TikTok, YouTube

Beeline

1290 тг/мес

YouTube, Instagram, TikTok, WhatsApp

Kcell / activ

около 1990 тг/мес

расширенный список соцсетей и видеосервисов

Что важно учитывать

Несмотря на название «безлимит», все предложения имеют ограничения:

после использования установленного объёма ГБ скорость снижается;

снижение может быть значительным (до 256 Кбит/с и ниже);

комфортный просмотр видео и загрузка контента становится ограниченной.

Основные выводы