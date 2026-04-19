Безлимитные тарифы в Казахстане: почему скорость интернета внезапно начинает замедляться

Новости Казахстана 0 451

Пользователям в Казахстане доступны различные тарифные планы с мобильным интернетом — от базовых пакетов до предложений с условно безлимитным трафиком. Однако важно учитывать: даже в «безлимитных» тарифах после достижения определённого объёма данных скорость обычно ограничивается, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Фото: sb.by
В среднем операторы предлагают от 7 до 300 ГБ на высокой скорости, после чего соединение замедляется. Разберём, какие условия действуют у ключевых операторов страны.

Ежемесячные тарифы с «безлимитом» от 5990 тенге

У ряда операторов доступны тарифы, которые позиционируются как безлимитные, но фактически имеют порог высокоскоростного интернета.

Tele2

  • «Безлимит для всех» — 5990 тг
    200 ГБ на высокой скорости, далее — 128 Кбит/с
  • «Безлимит по полной» — 7990 тг
    200 ГБ + расширенные условия раздачи интернета

activ

  • «Лучше за 6990» — 6990 тг
    150 ГБ, далее — 1,5 Мбит/с
  • «Лучше за 9990» — 9990 тг
    300 ГБ, далее снижение скорости

Kcell

  • «Жақсылық MAX» — 10 990 тг
    200 ГБ, далее — 256 Кбит/с

Beeline

  • «Мега за 11999» — 11 999 тг
    60 ГБ, далее — 256 Кбит/с

Altel и IZI

  • У Altel отсутствуют актуальные тарифы с полным безлимитом
  • У IZI подобных предложений нет

Безлимит как отдельная услуга

Пользователи могут подключать интернет без смены тарифа — на сутки, неделю или месяц.

Краткосрочные пакеты

  • Tele2 — «Суточный беспредел»: 490 тг/день
  • activ — 24 часа: 590 тг
  • Kcell — 24 часа: 590 тг
  • Altel — 24 часа: 550 тг
  • Beeline — ночной безлимит: 490 тг/неделя (ночное время)

Месячные опции

  • Altel — 3390 тг / 30 дней
  • Tele2 — 5490 тг / месяц (при активном тарифе)

Безлимит на соцсети и мессенджеры

Отдельная категория услуг — доступ к популярным приложениям без расхода основного трафика.

Tele2

  • от 1190 тг/мес
    WhatsApp, Telegram, Instagram, TikTok, YouTube

Beeline

  • 1290 тг/мес
    YouTube, Instagram, TikTok, WhatsApp

Kcell / activ

  • около 1990 тг/мес
    расширенный список соцсетей и видеосервисов

Что важно учитывать

Несмотря на название «безлимит», все предложения имеют ограничения:

  • после использования установленного объёма ГБ скорость снижается;
  • снижение может быть значительным (до 256 Кбит/с и ниже);
  • комфортный просмотр видео и загрузка контента становится ограниченной.

Основные выводы

  • Условно безлимитные тарифы доступны у Beeline, Tele2, Kcell и activ
  • У Altel и IZI нет полноценных безлимитных тарифов
  • Все предложения имеют ограничения по скорости после расхода пакета
  • Для краткосрочного использования выгоднее подключать суточные пакеты
  • Для соцсетей доступны отдельные безлимитные услуги от 1190 тенге
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь