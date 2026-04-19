Безлимитные тарифы в Казахстане: почему скорость интернета внезапно начинает замедляться

В среднем операторы предлагают от 7 до 300 ГБ на высокой скорости, после чего соединение замедляется. Разберём, какие условия действуют у ключевых операторов страны.
Ежемесячные тарифы с «безлимитом» от 5990 тенге
У ряда операторов доступны тарифы, которые позиционируются как безлимитные, но фактически имеют порог высокоскоростного интернета.
Tele2
- «Безлимит для всех» — 5990 тг
200 ГБ на высокой скорости, далее — 128 Кбит/с
- «Безлимит по полной» — 7990 тг
200 ГБ + расширенные условия раздачи интернета
activ
- «Лучше за 6990» — 6990 тг
150 ГБ, далее — 1,5 Мбит/с
- «Лучше за 9990» — 9990 тг
300 ГБ, далее снижение скорости
Kcell
- «Жақсылық MAX» — 10 990 тг
200 ГБ, далее — 256 Кбит/с
Beeline
- «Мега за 11999» — 11 999 тг
60 ГБ, далее — 256 Кбит/с
Altel и IZI
- У Altel отсутствуют актуальные тарифы с полным безлимитом
- У IZI подобных предложений нет
Безлимит как отдельная услуга
Пользователи могут подключать интернет без смены тарифа — на сутки, неделю или месяц.
Краткосрочные пакеты
- Tele2 — «Суточный беспредел»: 490 тг/день
- activ — 24 часа: 590 тг
- Kcell — 24 часа: 590 тг
- Altel — 24 часа: 550 тг
- Beeline — ночной безлимит: 490 тг/неделя (ночное время)
Месячные опции
- Altel — 3390 тг / 30 дней
- Tele2 — 5490 тг / месяц (при активном тарифе)
Безлимит на соцсети и мессенджеры
Отдельная категория услуг — доступ к популярным приложениям без расхода основного трафика.
Tele2
- от 1190 тг/мес
WhatsApp, Telegram, Instagram, TikTok, YouTube
Beeline
- 1290 тг/мес
YouTube, Instagram, TikTok, WhatsApp
Kcell / activ
- около 1990 тг/мес
расширенный список соцсетей и видеосервисов
Что важно учитывать
Несмотря на название «безлимит», все предложения имеют ограничения:
- после использования установленного объёма ГБ скорость снижается;
- снижение может быть значительным (до 256 Кбит/с и ниже);
- комфортный просмотр видео и загрузка контента становится ограниченной.
Основные выводы
- Условно безлимитные тарифы доступны у Beeline, Tele2, Kcell и activ
- У Altel и IZI нет полноценных безлимитных тарифов
- Все предложения имеют ограничения по скорости после расхода пакета
- Для краткосрочного использования выгоднее подключать суточные пакеты
- Для соцсетей доступны отдельные безлимитные услуги от 1190 тенге
Подпишись на наш канал в Telegram
Подписаться
– быстро, бесплатно и без рекламы
Комментарии0 комментарий(ев)