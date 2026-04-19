На трассах Казахстана появились лазерные линии: зачем их внедряют

На автомобильных трассах Казахстана, в том числе в области Жетысу, начали внедрять лазерные системы безопасности. Они проецируют световые линии прямо на дорогу и помогают водителям лучше ориентироваться. Ожидается, что новая технология позволит существенно снизить аварийность. сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

На трассах Казахстана начали появляться лазерные линии, предназначенные для повышения безопасности дорожного движения. Речь идет о специальных установках, которые проецируют яркие световые ориентиры непосредственно на дорожное полотно.

Проект реализуется национальной компанией «КазАвтоЖол». По информации специалистов, такие системы помогают водителям лучше удерживать траекторию движения, своевременно реагировать на изменения дорожной обстановки и сохранять концентрацию, особенно на длинных и монотонных участках трасс.

Лазерные ориентиры особенно эффективны в темное время суток и при плохой видимости. Световые линии появляются прямо в поле зрения водителя, что позволяет быстрее воспринимать информацию по сравнению с традиционными дорожными знаками.

Отмечается, что внедрение таких технологий направлено на снижение количества дорожно-транспортных происшествий, вызванных усталостью и потерей внимания за рулем. По данным разработчиков, в странах, где уже применялись подобные решения, аварийность на отдельных участках снижалась на 40–50%.

В настоящее время лазерные системы устанавливают на 22 участках платных автодорог страны. В числе направлений — крупные транспортные коридоры, соединяющие разные регионы Казахстана, а также отдельные участки в западной части страны и области Жетысу.

Ранее технология уже проходила тестирование, в том числе на трассе Астана – Темиртау. Первый подобный комплекс был установлен в районе поселка Ошаганды, где показал положительные результаты.

В компании подчеркивают, что внедрение лазерных ориентиров является частью комплексной программы по модернизации дорожной инфраструктуры и повышению безопасности на республиканских трассах.