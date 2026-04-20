Ушел из жизни Мухтар Шаханов

В возрасте 83 лет скончался известный казахстанский поэт, писатель и общественный деятель Мухтар Шаханов. О его смерти сообщили в Министерстве культуры и информации Казахстана, выразив соболезнования родным и близким.

В ведомстве подчеркнули, что Шаханов был не просто автором, а фигурой, сумевшей соединить художественное слово с активной гражданской позицией. Его творчество, по оценке министерства, стало значимой частью духовного наследия страны.

Отмечается, что поэт поднимал сложные и зачастую острые темы, не избегая общественных дискуссий и открыто высказывая свое мнение о судьбе государства и народа.

Поэт с гражданским голосом

Творчество Шаханова выделялось особой глубиной и оригинальностью. Его произведения расширили границы казахской поэзии, привнеся новые художественные формы и интонации.

Он не ограничивался литературой — его голос звучал в общественной повестке. Поэт активно реагировал на вызовы времени, затрагивая вопросы, которые требовали не только таланта, но и смелости.

От реанимации до трагической новости

Ранее, в начале апреля, стало известно, что Мухтар Шаханов был госпитализирован и находился в реанимации. Сообщения о его состоянии вызывали обеспокоенность, однако позднее поступила трагическая новость о его кончине.

Мухтар Шаханов родился 2 июля 1942 года. Он был удостоен звания народного писателя Казахстана, проявил себя как поэт, драматург и общественный деятель международного уровня.

Его вклад выходил далеко за рамки литературы. В разные годы он активно поднимал вопросы экологии, включая проблемы Аральского моря и озера Балхаш, выступал в защиту прав человека и участвовал в развитии государственной языковой политики.

Именно при его активном участии в 1988 году в Казахстане было возрождено празднование Наурыз — событие, ставшее важной частью национальной идентичности.

Политическая деятельность и признание

Шаханов принимал участие в политической жизни страны. В конце 1980-х — начале 1990-х годов он был народным депутатом СССР, а позже избирался в Верховный Совет Казахстана и Мажилис парламента.

Его вклад получил международное признание. Он был удостоен титула одного из лучших поэтов тюркоязычного мира, а также отмечен гуманистическими наградами за вклад в развитие культуры и общественной мысли.