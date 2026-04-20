18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
469.52
553.75
6.15
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
20.04.2026, 06:23

Ушел из жизни Мухтар Шаханов

Новости Казахстана

Ушел из жизни один из самых ярких представителей казахстанской литературы и общественной мысли — Мухтар Шаханов, сообщает Lada.kz. 

Фото: Министерство культуры и информации Казахстана

В возрасте 83 лет скончался известный казахстанский поэт, писатель и общественный деятель Мухтар Шаханов. О его смерти сообщили в Министерстве культуры и информации Казахстана, выразив соболезнования родным и близким.

В ведомстве подчеркнули, что Шаханов был не просто автором, а фигурой, сумевшей соединить художественное слово с активной гражданской позицией. Его творчество, по оценке министерства, стало значимой частью духовного наследия страны.

Отмечается, что поэт поднимал сложные и зачастую острые темы, не избегая общественных дискуссий и открыто высказывая свое мнение о судьбе государства и народа.

Поэт с гражданским голосом

Творчество Шаханова выделялось особой глубиной и оригинальностью. Его произведения расширили границы казахской поэзии, привнеся новые художественные формы и интонации.

Он не ограничивался литературой — его голос звучал в общественной повестке. Поэт активно реагировал на вызовы времени, затрагивая вопросы, которые требовали не только таланта, но и смелости.

От реанимации до трагической новости

Ранее, в начале апреля, стало известно, что Мухтар Шаханов был госпитализирован и находился в реанимации. Сообщения о его состоянии вызывали обеспокоенность, однако позднее поступила трагическая новость о его кончине.

Мухтар Шаханов родился 2 июля 1942 года. Он был удостоен звания народного писателя Казахстана, проявил себя как поэт, драматург и общественный деятель международного уровня.

Его вклад выходил далеко за рамки литературы. В разные годы он активно поднимал вопросы экологии, включая проблемы Аральского моря и озера Балхаш, выступал в защиту прав человека и участвовал в развитии государственной языковой политики.

Именно при его активном участии в 1988 году в Казахстане было возрождено празднование Наурыз — событие, ставшее важной частью национальной идентичности.

Политическая деятельность и признание

Шаханов принимал участие в политической жизни страны. В конце 1980-х — начале 1990-х годов он был народным депутатом СССР, а позже избирался в Верховный Совет Казахстана и Мажилис парламента.

Его вклад получил международное признание. Он был удостоен титула одного из лучших поэтов тюркоязычного мира, а также отмечен гуманистическими наградами за вклад в развитие культуры и общественной мысли.

1
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

