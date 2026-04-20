20.04.2026, 10:20

Убийцы Яны Легкодимовой отправлены в колонию «Черный беркут»

Осужденные к пожизненному лишению свободы по делу об убийстве Яны Легкодимовой этапированы из следственного изолятора Атырау в специализированную колонию для пожизненно заключенных, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: пресс-служба КУИС МВД РК
Фото: пресс-служба КУИС МВД РК

Осужденные Алтынбек Катимов и Ризуан Хайржанов, приговоренные к пожизненному лишению свободы за убийство Яны Легкодимовой, переведены из следственного изолятора Атырау в колонию для лиц, отбывающих пожизненное наказание.

Информацию подтвердили в департаменте уголовно-исполнительной системы по Атырауской области. В ведомстве уточнили, что этапирование состоялось утром 19 апреля и прошло в установленном порядке.

Речь идет о специализированном учреждении строгого режима, куда направляются осужденные, приговоренные к пожизненному лишению свободы.

Приговор и позиция суда

Ранее суд первой инстанции признал обоих фигурантов виновными в убийстве, совершенном с особой жестокостью и по предварительному сговору. Им было назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Также суд частично удовлетворил гражданский иск со стороны потерпевшей, связанный с компенсацией морального вреда.

Позже приговор был обжалован. Однако в феврале 2026 года апелляционная инстанция оставила решение без изменений, отказав в удовлетворении жалобы осужденных.

Обстоятельства трагедии

Трагедия произошла осенью 2024 года. 18 октября Яна Легкодимова ушла из дома на встречу с Ризуаном Хайржановым. По данным следствия, между ними произошел конфликт.

Позднее к месту встречи был вызван Алтынбек Катимов. Следствие установило, что после этого двое мужчин совершили убийство, а тело девушки было сброшено в реку в районе села Талдыколь.

Поиски и резонанс дела

После исчезновения девушки ее мать обратилась в полицию и самостоятельно участвовала в поисках. Несмотря на задержание подозреваемых, тело долгое время оставалось ненайденным.

Поиски продолжались около восьми месяцев и завершились лишь в июне 2025 года, когда в Атырауской области были обнаружены останки, впоследствии подтвержденные судебной экспертизой.

Дело вызвало широкий общественный резонанс и стало одним из самых обсуждаемых уголовных процессов последних лет в регионе.

Комментарии

1 комментарий(ев)
Галина63
Галина63
Бедная девочка. Сколько веревочки не виться, конец будет.
20.04.2026, 05:41
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

