Убийцы Яны Легкодимовой отправлены в колонию «Черный беркут»

Осужденные к пожизненному лишению свободы по делу об убийстве Яны Легкодимовой этапированы из следственного изолятора Атырау в специализированную колонию для пожизненно заключенных, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Информацию подтвердили в департаменте уголовно-исполнительной системы по Атырауской области. В ведомстве уточнили, что этапирование состоялось утром 19 апреля и прошло в установленном порядке.

Речь идет о специализированном учреждении строгого режима, куда направляются осужденные, приговоренные к пожизненному лишению свободы.

Приговор и позиция суда

Ранее суд первой инстанции признал обоих фигурантов виновными в убийстве, совершенном с особой жестокостью и по предварительному сговору. Им было назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Также суд частично удовлетворил гражданский иск со стороны потерпевшей, связанный с компенсацией морального вреда.

Позже приговор был обжалован. Однако в феврале 2026 года апелляционная инстанция оставила решение без изменений, отказав в удовлетворении жалобы осужденных.

Обстоятельства трагедии

Трагедия произошла осенью 2024 года. 18 октября Яна Легкодимова ушла из дома на встречу с Ризуаном Хайржановым. По данным следствия, между ними произошел конфликт.

Позднее к месту встречи был вызван Алтынбек Катимов. Следствие установило, что после этого двое мужчин совершили убийство, а тело девушки было сброшено в реку в районе села Талдыколь.

Поиски и резонанс дела

После исчезновения девушки ее мать обратилась в полицию и самостоятельно участвовала в поисках. Несмотря на задержание подозреваемых, тело долгое время оставалось ненайденным.

Поиски продолжались около восьми месяцев и завершились лишь в июне 2025 года, когда в Атырауской области были обнаружены останки, впоследствии подтвержденные судебной экспертизой.

Дело вызвало широкий общественный резонанс и стало одним из самых обсуждаемых уголовных процессов последних лет в регионе.