18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
469.52
553.75
6.15
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
20.04.2026, 10:44

Тысячи казахстанцев добровольно «сдали» свой бизнес за границей

Новости Казахстана 0 1 154

Казахстанцы задекларировали почти 6 тысяч долей участия в иностранных компаниях. Наибольшая концентрация бизнеса приходится на Россию, ОАЭ и страны СНГ, следует из данных Комитета государственных доходов, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube

Граждане Казахстана указали 5 845 долей участия в уставных капиталах иностранных юридических лиц. Информация сформирована на основе налоговых деклараций форм 250.00 и 270.00, сообщили в Комитете государственных доходов.

Таким образом, речь идет о тысячах компаний за пределами страны, в которых казахстанцы выступают совладельцами или инвесторами.

Лидируют Россия, ОАЭ и соседние страны

Согласно предоставленным данным, основная часть зарубежных активов распределена по ограниченному числу стран.

Наибольшее количество долей участия зафиксировано:

  • Россия — около 1,5 тыс.
  • Объединенные Арабские Эмираты — 621
  • Кыргызстан — 469
  • США — 447
  • Узбекистан — 332

Всего казахстанцы задекларировали участие в бизнесе примерно в 30 странах мира, что отражает широкую географию их деловой активности.

Как учитываются зарубежные активы

В Комитете госдоходов уточнили, что сведения о долях участия фиксируются в декларациях с указанием ключевых параметров. В форме 250.00 указываются идентификационный номер иностранной компании, ее наименование, страна регистрации и размер доли участия.

В форме 270.00 дополнительно отражаются сведения о виде имущества, включая участие в уставном капитале иностранных юридических лиц, а также адрес и код страны регистрации.

Почему невозможно определить стоимость активов

В ведомстве подчеркнули, что определить общую стоимость зарубежных долей участия невозможно. Причина заключается в том, что действующие формы налоговой отчетности не предусматривают обязательного указания оценочной стоимости таких активов.

Это означает, что государственная статистика фиксирует факт владения и структуру участия, но не финансовую оценку зарубежного бизнеса казахстанцев.

Что показывает статистика

Опубликованные данные демонстрируют, что казахстанцы активно участвуют в международной экономике — как через прямое владение компаниями, так и через доли в уставных капиталах.

География охватывает не только традиционные партнерские рынки региона, но и крупные мировые экономики, включая США и ОАЭ, что указывает на диверсификацию бизнес-интересов за рубежом.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь