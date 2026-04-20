Тысячи казахстанцев добровольно «сдали» свой бизнес за границей

Казахстанцы задекларировали почти 6 тысяч долей участия в иностранных компаниях. Наибольшая концентрация бизнеса приходится на Россию, ОАЭ и страны СНГ, следует из данных Комитета государственных доходов, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Граждане Казахстана указали 5 845 долей участия в уставных капиталах иностранных юридических лиц. Информация сформирована на основе налоговых деклараций форм 250.00 и 270.00, сообщили в Комитете государственных доходов.

Таким образом, речь идет о тысячах компаний за пределами страны, в которых казахстанцы выступают совладельцами или инвесторами.

Лидируют Россия, ОАЭ и соседние страны

Согласно предоставленным данным, основная часть зарубежных активов распределена по ограниченному числу стран.

Наибольшее количество долей участия зафиксировано:

Россия — около 1,5 тыс.

Объединенные Арабские Эмираты — 621

Кыргызстан — 469

США — 447

Узбекистан — 332

Всего казахстанцы задекларировали участие в бизнесе примерно в 30 странах мира, что отражает широкую географию их деловой активности.

Как учитываются зарубежные активы

В Комитете госдоходов уточнили, что сведения о долях участия фиксируются в декларациях с указанием ключевых параметров. В форме 250.00 указываются идентификационный номер иностранной компании, ее наименование, страна регистрации и размер доли участия.

В форме 270.00 дополнительно отражаются сведения о виде имущества, включая участие в уставном капитале иностранных юридических лиц, а также адрес и код страны регистрации.

Почему невозможно определить стоимость активов

В ведомстве подчеркнули, что определить общую стоимость зарубежных долей участия невозможно. Причина заключается в том, что действующие формы налоговой отчетности не предусматривают обязательного указания оценочной стоимости таких активов.

Это означает, что государственная статистика фиксирует факт владения и структуру участия, но не финансовую оценку зарубежного бизнеса казахстанцев.

Что показывает статистика

Опубликованные данные демонстрируют, что казахстанцы активно участвуют в международной экономике — как через прямое владение компаниями, так и через доли в уставных капиталах.

География охватывает не только традиционные партнерские рынки региона, но и крупные мировые экономики, включая США и ОАЭ, что указывает на диверсификацию бизнес-интересов за рубежом.