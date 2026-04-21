Полмиллиона за два дня: в Казахстане штрафстоянку украсил элитный "Porsche Panamera"

Масштабные рейдовые мероприятия в Павлодаре завершились принудительной эвакуацией дорогостоящего спорткара Porsche Panamera на специализированную стоянку из-за систематических нарушений ПДД, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube

В Павлодаре сотрудники полиции совместно с прокуратурой провели масштабные рейдовые мероприятия, направленные на выявление и взыскание задолженностей по штрафам. Особое внимание уделялось автомобилям с иностранной регистрацией, владельцы которых нередко ошибочно полагают, что могут избежать ответственности за нарушения на территории Казахстана.

В ходе одной из проверок был остановлен автомобиль Porsche Panamera, которым управлял гражданин соседнего государства.

Штрафы на полмиллиона тенге

По данным регионального департамента полиции, за короткий период водитель спорткара успел накопить штрафы примерно на 500 тысяч тенге. Основная часть нарушений связана с грубым превышением скоростного режима.

Правоохранители отмечают, что подобные случаи становятся показательными, поскольку демонстрируют неизбежность ответственности вне зависимости от страны регистрации автомобиля.

Иностранные номера не освобождают от ответственности

В полиции подчеркивают, что наличие зарубежных номерных знаков не дает никаких преимуществ и не освобождает водителей от соблюдения правил дорожного движения Казахстана. Все нарушения фиксируются и подлежат обязательной оплате.

В рамках рейда автомобили с задолженностями задерживаются до полного погашения штрафов.

Машина отправлена на штрафстоянку

После выявления задолженности элитный спорткар был помещен на специализированную штрафстоянку. Забрать его владелец сможет только после полного погашения всех начисленных штрафов.

Правоохранители напоминают, что подобные меры направлены на повышение дисциплины на дорогах и снижение количества грубых нарушений, особенно со стороны транзитных водителей.