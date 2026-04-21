Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
21.04.2026, 07:52

Полмиллиона за два дня: в Казахстане штрафстоянку украсил элитный "Porsche Panamera"

Новости Казахстана

Масштабные рейдовые мероприятия в Павлодаре завершились принудительной эвакуацией дорогостоящего спорткара Porsche Panamera на специализированную стоянку из-за систематических нарушений ПДД, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

В Павлодаре сотрудники полиции совместно с прокуратурой провели масштабные рейдовые мероприятия, направленные на выявление и взыскание задолженностей по штрафам. Особое внимание уделялось автомобилям с иностранной регистрацией, владельцы которых нередко ошибочно полагают, что могут избежать ответственности за нарушения на территории Казахстана.

В ходе одной из проверок был остановлен автомобиль Porsche Panamera, которым управлял гражданин соседнего государства.

Штрафы на полмиллиона тенге

По данным регионального департамента полиции, за короткий период водитель спорткара успел накопить штрафы примерно на 500 тысяч тенге. Основная часть нарушений связана с грубым превышением скоростного режима.

Правоохранители отмечают, что подобные случаи становятся показательными, поскольку демонстрируют неизбежность ответственности вне зависимости от страны регистрации автомобиля.

Иностранные номера не освобождают от ответственности

В полиции подчеркивают, что наличие зарубежных номерных знаков не дает никаких преимуществ и не освобождает водителей от соблюдения правил дорожного движения Казахстана. Все нарушения фиксируются и подлежат обязательной оплате.

В рамках рейда автомобили с задолженностями задерживаются до полного погашения штрафов.

Машина отправлена на штрафстоянку

После выявления задолженности элитный спорткар был помещен на специализированную штрафстоянку. Забрать его владелец сможет только после полного погашения всех начисленных штрафов.

Правоохранители напоминают, что подобные меры направлены на повышение дисциплины на дорогах и снижение количества грубых нарушений, особенно со стороны транзитных водителей.

Комментарии

1 комментарий(ев)
Pluto 9701
Pluto 9701
Выдающиеся событие!!!! Долгие и продолжительные апплодисменты!!!!!!
21.04.2026, 05:20
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0
С 19 апреля банки Казахстана пересчитают проценты по кредитам и вкладам: новые правилаНовости Казахстана
09.04.2026, 16:18 0
Названа стоимость новой национальности в КазахстанеНовости Казахстана
24.03.2026, 09:37 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь