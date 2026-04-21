Уровень доверия россиян к Казахстану рухнул до исторического минимума

Россияне стали реже воспринимать Казахстан как надежного международного партнера, хотя страна по-прежнему входит в число наиболее успешных государств постсоветского пространства. Об этом свидетельствуют данные нового исследования ВЦИОМ, сообщает Lada.kz.

Доверие снижается, статус «успешной страны» сохраняется

Казахстан занимает второе место среди стран постсоветского региона по оценке его успешности, однако заметно теряет позиции по уровню доверия со стороны россиян.

Согласно результатам исследования аналитического центра ВЦИОМ, 47% опрошенных в России считают Казахстан успешным государством. Вместе с тем лишь 24% называют его надежным партнером на международной арене. Этот показатель более чем в два раза ниже уровня 2016 года, что указывает на существенное снижение доверия.

От «союзника» к «прагматичному соседу»

Авторы исследования отмечают, что в общественном восприятии Россия-Казахстан меняется характер отношений. Казахстан все чаще воспринимается не как безусловный союзник, а как самостоятельный и прагматичный игрок, чьи интересы не всегда совпадают с партнерами по региональным объединениям.

Беларусь сохраняет лидерство по доверию

На фоне общей динамики наибольший уровень доверия среди россиян сохраняет Беларусь.

75% считают ее наиболее успешной страной региона

83% называют надежным партнером

За 10 лет показатели выросли на 7 и 17 процентных пунктов

Такую устойчивость эксперты связывают с глубокой экономической интеграцией в рамках Союзного государства и совместными проектами в промышленности и энергетике.

Узбекистан усиливает позиции

Узбекистан закрепился в тройке лидеров и демонстрирует постепенный рост позитивного восприятия.

Доля считающих страну успешной выросла с 10% (2018 год) до 17%

Оценка надежности остается стабильной — 8–11%

Россияне все чаще воспринимают Узбекистан как динамичный и предсказуемый рынок с укрепляющимися гуманитарными и политическими связями.

Кавказ: нестабильные оценки и снижение доверия

Страны Кавказа показывают наиболее противоречивую динамику восприятия.

Грузия воспринимается как привлекательное туристическое направление и успешное государство, однако уровень доверия к ней остается низким.

Армения и Азербайджан, по данным исследования, постепенно переходят в категорию «сложных партнеров». Показатели надежности за несколько лет снизились:

Армения — с 13% (2018) до 4% (2026)

Азербайджан — с 9% до 4%

Эксперты связывают это с недостаточной предсказуемостью и отсутствием долгосрочных гарантий сотрудничества.

Центральная Азия: стабильность без роста

Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан остаются в «серой зоне» восприятия.

4–8% — показатели успешности и доверия

Существенной динамики за 10 лет не зафиксировано

Несмотря на участие Кыргызстана и Таджикистана в ЕАЭС и ОДКБ, эти страны пока не воспринимаются россиянами как ключевые экономические или политические центры региона.

Украина и Молдова — в нижней части рейтинга

Замыкают список Украина и Молдова. Их показатели находятся на минимальном уровне:

0–3% по оценке успешности и надежности

Исследование фиксирует фактическое выпадение этих стран из интеграционного и партнерского восприятия в российском общественном мнении.