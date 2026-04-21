В Казахстане запустили новую волну проверок: кто оказался в зоне риска

Комитет государственных доходов (КГД) приступил к активной фазе мониторинга мобильных транзакций казахстанцев. В ведомстве разъяснили алгоритм действий для граждан, чьи счета попали под критерии предпринимательской деятельности, и дали четкие сроки на исправление нарушений, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Старт массовых проверок: когда ждать уведомлений?

Согласно законодательству, действующему с начала текущего года, банковский сектор обязан передавать данные о подозрительных операциях в органы государственных доходов. Активный этап камерального контроля за первый квартал 2026 года стартовал после 15 апреля.

На текущий момент налоговики завершают формирование списков потенциальных нарушителей. Официальные уведомления начнут поступать адресатам уже в ближайшее время. Примечательно, что, по данным на середину апреля, массовых данных от банков о нарушениях в КГД пока не зафиксировано, однако эксперты связывают это с техническими регламентами передачи информации.

«Правило трех»: кто попал в зону риска

Налоговые органы не проверяют все переводы подряд. Под пристальное внимание попадают только те лица, у которых одновременно совпадают три ключевых фактора:

Массовость: получение средств от 100 и более разных лиц. Системность: транзакции фиксируются на протяжении 3 полных месяцев подряд. Сумма: совокупный доход от таких переводов превышает порог в 1 020 000 тенге (300 МРП).

Важно: Мониторинг направлен исключительно на выявление скрытой предпринимательской деятельности. Переводы между родственниками и помощь близким, не имеющие признаков бизнеса, не должны становиться объектом налогообложения.

Инструкция: что делать, если пришло уведомление

Если вы обнаружили в кабинете налогоплательщика или получили по почте «письмо счастья», у вас есть ровно 30 рабочих дней на официальный ответ. Игнорирование этого срока может привести к аресту счетов и назначению полноценной налоговой проверки.

Сценарий 1: Вы согласны с нарушениями

Если переводы действительно были оплатой за товары или услуги, вам необходимо:

Зарегистрироваться в качестве ИП (если это не было сделано ранее).

Сдать дополнительную налоговую отчетность за проверяемый период.

Уплатить причитающиеся налоги и социальные платежи.

Для самозанятых — отразить доходы в приложении «E-Salyq Business».

Сценарий 2: Вы не согласны с претензиями

Если переводы были личными (сбор на благотворительность, подарок, возврат долга), нужно направить письменное пояснение. В нем обязательно должны быть указаны:

ФИО и ИИН налогоплательщика.

Номер и дата полученного уведомления.

Подробное обоснование, почему данные переводы не являются коммерческим доходом.

Приложение подтверждающих документов (чеки, договоры займа, скриншоты переписки).

Цель контроля: выход из «тени»

В Министерстве финансов подчеркивают: главная задача нововведений — не штрафовать обычных граждан, а легализовать теневой бизнес. Мобильные переводы долгое время оставались «слепой зоной» для бюджета, позволяя недобросовестным предпринимателям избегать налоговой нагрузки.

С введением жесткого мониторинга КГД рассчитывает уровнять условия для всех участников рынка, заставив тех, кто ведет реальный бизнес, работать прозрачно.