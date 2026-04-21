Молодежь Казахстана массово бежит из бизнеса

В Казахстане за первые три месяца 2026 года число индивидуальных предпринимателей среди молодежи сократилось более чем на 59 тысяч. Наиболее заметное снижение зафиксировано в торговле и крупных городах страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
По данным Бюро национальной статистики, на 1 апреля 2026 года в стране действовало 638,4 тыс. индивидуальных предпринимателей в возрасте до 35 лет. Однако уже с начала года их количество уменьшилось на 8,5%, что эквивалентно 59,3 тыс. человек.
Сокращение затронуло как городские, так и сельские регионы. В городах число молодых ИП снизилось на 8% (минус 43,1 тыс.), до 487 тыс. В сельской местности спад оказался еще более выраженным — 9,6% (минус 16,1 тыс.), до 151,4 тыс.
Основная часть молодежи традиционно была занята в торговом секторе. Однако именно он показал наибольшее сокращение.
Эксперты отмечают, что именно торговля остается наиболее чувствительной к изменениям спроса и экономической активности, что может объяснять резкое сокращение числа ИП в этой сфере.
Несмотря на общий спад, в отдельных регионах количество молодых предпринимателей остается высоким.
Лидерами по числу действующих ИП остаются:
Наибольшее абсолютное сокращение зафиксировано в Алматы и Туркестанской области, что объясняется масштабом предпринимательской активности в этих регионах.
Снижение количества индивидуальных предпринимателей среди молодежи может говорить о нескольких тенденциях одновременно: изменении структуры занятости, усилении конкуренции в малом бизнесе и возможном переходе части предпринимателей в наемный сектор.
Экономическая динамика начала 2026 года показывает, что молодежный сегмент бизнеса остается чувствительным к любым изменениям на рынке, особенно в сфере торговли и услуг.
