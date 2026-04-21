Молодежь Казахстана массово бежит из бизнеса

В Казахстане за первые три месяца 2026 года число индивидуальных предпринимателей среди молодежи сократилось более чем на 59 тысяч. Наиболее заметное снижение зафиксировано в торговле и крупных городах страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: depositphotos.com

По данным Бюро национальной статистики, на 1 апреля 2026 года в стране действовало 638,4 тыс. индивидуальных предпринимателей в возрасте до 35 лет. Однако уже с начала года их количество уменьшилось на 8,5%, что эквивалентно 59,3 тыс. человек.

Сокращение затронуло как городские, так и сельские регионы. В городах число молодых ИП снизилось на 8% (минус 43,1 тыс.), до 487 тыс. В сельской местности спад оказался еще более выраженным — 9,6% (минус 16,1 тыс.), до 151,4 тыс.

Торговля потеряла больше всего предпринимателей

Основная часть молодежи традиционно была занята в торговом секторе. Однако именно он показал наибольшее сокращение.

торговля — 271,6 тыс. ИП (минус почти 20 тыс. за три месяца)

транспорт и складирование — 61,1 тыс. (-12,9%, минус 9 тыс.)

обрабатывающая промышленность — 37,8 тыс. (-10,2%, минус 4,3 тыс.)

сельское хозяйство — 27 тыс. (-4%, минус 1,1 тыс.)

строительство — 23 тыс. (-5,3%, минус 1,3 тыс.)

Эксперты отмечают, что именно торговля остается наиболее чувствительной к изменениям спроса и экономической активности, что может объяснять резкое сокращение числа ИП в этой сфере.

Где молодежный бизнес сохраняется активнее всего

Несмотря на общий спад, в отдельных регионах количество молодых предпринимателей остается высоким.

Лидерами по числу действующих ИП остаются:

Алматы — 118,8 тыс. (минус 10,2 тыс. с начала года)

Астана — 88,7 тыс. (минус 6,3 тыс.)

Туркестанская область — 61 тыс. (минус 7,2 тыс.)

Шымкент — 56 тыс. (снижение на 6,6%)

Наибольшее абсолютное сокращение зафиксировано в Алматы и Туркестанской области, что объясняется масштабом предпринимательской активности в этих регионах.

Что означает спад числа молодых ИП

Снижение количества индивидуальных предпринимателей среди молодежи может говорить о нескольких тенденциях одновременно: изменении структуры занятости, усилении конкуренции в малом бизнесе и возможном переходе части предпринимателей в наемный сектор.

Экономическая динамика начала 2026 года показывает, что молодежный сегмент бизнеса остается чувствительным к любым изменениям на рынке, особенно в сфере торговли и услуг.